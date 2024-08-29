Η Νάντια Μπουλέ γίνεται η πρώτη Ελληνίδα πρωταγωνίστρια σε μιούζικαλ εξωτερικού

Το φαντασμαγορικό μιούζικαλ CHICAGO, η διεθνούς φήμης παραγωγή όπως παρουσιάζεται στο Broadway, ξεκινάει την πολυαναμενόμενη ευρωπαϊκή του περιοδεία από την Αθήνα, κάνοντας πρεμιέρα στις 18 Οκτωβρίου στο Christmas Theater, έχοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του μία ελληνίδα στο cast: τη Νάντια Μπουλέ στο ρόλο της Ρόξι Χαρτ.

Για πρώτη φορά, ελληνίδα καλλιτέχνις εντάσσεται στο δυναμικό παραστάσης του Broadway, συμμετέχοντας σε πανευρωπαϊκή περιοδεία που περιλαμβάνει 18 χώρες!

Μετά από τέσσερις οντισιόν που έγιναν στο Λονδίνο, ανάμεσα σε 3.000 ηθοποιούς από όλο τον κόσμο, η Νάντια Μπουλέ, πήρε τον ρόλο της Ρόξι και ετοιμάζεται να μεταβεί ξανά στη Βρετανική πρωτεύουσα καθώς, μέσα στις επόμενες ημέρες, ξεκινούν οι τελικές πρόβες με τους συντελεστές της παράστασης που θα ταξιδέψουν από τη Νέα Υόρκη.

Στους υπόλοιπους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τη Laura Tyrer ως Velma Kelly, τον Matt Blaker ως Billy Flynn, την Amy Webb ως Mama Morton, τον Danny Becker ως Amos και τον Luke Bayer ως Mary Sunshine.

Το CHICAGO the Musical , σε μουσική John Kander, στίχους Fred Ebb, και σενάριο των Fred Ebb– Bob Fosse, σε αυτή την ευρωπαϊκή περιοδεία δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να μπορεί να απολαύσει την αυθεντική παραγωγή του Broadway, με ένα cast εξαίρετων ερμηνευτών, επιλεγμένων από την ελίτ του West End και του Broadway.

Οι ξεχωριστοί καλλιτέχνες με τις απαράμιλλες ικανότητές τους και τη μαγνητική σκηνική τους παρουσία, θα δώσουν το δικό τους μοναδικό στυλ στους εμβληματικούς ρόλους της Ρόξι Χαρτ, της Βέλμα Κέλι, του Μπίλι Φλιν και των υπόλοιπων αξέχαστων χαρακτήρων, που κατοικούν τον κόσμο του CHICAGO.

Η παράσταση θα ταξιδέψει στην Ευρώπη σε: Αυστρία, Φιλανδία, Πορτογαλία, Ουγγαρία και σε άλλες 14 χώρες. Στην Ελλάδα θα έχουμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε τον Οκτώβριο στην Αθήνα και τον Μάρτιο στην Θεσσαλονίκη για περιορισμένες παραστάσεις.

