Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Λάμπει αγκαλιά με τους δύο γιους της

Την πρώτη της φωτογραφία έχοντας πλέον και τα δύο της παιδιά στην αγκαλιά της δημοσίευσε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της Βασίλης Σταθοκωστόπουλος έγιναν για δεύτερη φορά γονείς στις 2 Ιουλίου και αυτό το καλοκαίρι είναι διαφορετικό για εκείνους. Με δύο μικρά παιδιά πια στο σπίτι, ο μεγάλος γιος τους Βλάσσης θα γίνει 2 χρονών τον Ιανουάριο, η ζωή είναι αλλιώς.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου όμως είναι απόλυτα ευτυχισμένη. Πόσο μάλλον όταν έχιε και τα δύο αγόρια της στην αγκαλιά της. Καθιμένη σε ένα παιδικό σκαμπό, παίζοντας με τον μεγαλύτερο γιο της, κρατάει στην αγκαλιά της τρυφερά το μωρό και με το ελεύθερο χέρι αγκαλιάζει τον πρωτότοκο χαμογελώντας με τρυφερότητα.

