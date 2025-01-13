Μαρίνα Σταυράκη: Στο τμήμα για την ενοικιάστρια του σπιτιού της που δήλωνε γιατρός ενώ δεν ήταν

Στο αστυνομικό τμήμα της Πεύκης βρέθηκε η Μαρίνα Σταυράκη, πρώην κυρία Πατούλη, καθώς κλήθηκε να καταθέσει για τη γυναίκα στην οποία νοικιάζει το σπίτι της, αυτό που έμεναν για χρόνια με τον τέως σύζυγό της Γιώργο Πατούλη και τον γιο τους όσο ήταν ακόμα παντρεμένοι.

Διαβάστε ακόμα : Γεωργίου- Χριστοδούλου: Ταξίδι του μέλιτος τέλος... Αποβιβάστηκαν στη Σιγκαπούρη. Ο γολγοθάς της βαλίτσας

Σϋμφωνα με όσα η εκπομπή "Super Κατερίνα" πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση καθώς η γυναίκα που είναι ενοικιάστρια του σπιτιού της στην Πεύκη συστηνόταν ως γιατρός, ενώ δεν ήταν και έχει δεχτεί καταγγελίες για απάτη. Έτσι η αστυνομία κλήτευσε και την ίδια την Μαρίνα Σταυράκη για να δώσει κατάθεση για όσα γνωρίζει για το θέμα και έτσι βρέθηκε αναστατωμένη κι η ίδια στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί την συνάντησε και η κάμερα της εκπομπής:

"Το σίγουρο είναι πως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεχτικοί ακόμα και από άτομα τα οποία δείχνουν κάποια εχέγγυα φερεγγυότητας. Στο τέλος θα αποφανθεί η δικαιοσύνη" είπε αρχικά εκείνη.

-Πώς το αντιληφθήκατε οτι πρόκεται για απάτη;

"Εμένα με ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα γιατί έχει κατατεθεί από παθόντες μήνυση, μηνυτήριες αναφορές. Έψαξαν το συγκεκριμένο πρόσωπο και βρήκαν οτι διαμένει στο παλιό μου σπίτι που νοικιάζω οπότε με κάλεσαν γιανα καταθέσω τι γνωρίζω για το θέμα"

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.