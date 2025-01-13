«The Voice of Greece»: Oι 16 διαγωνιζόμενοι που προκρίθηκαν

Το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιανουαρίου μεταδόθηκαν τα πρώτα live του «The Voice of Greece» με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη, ξεκινώντας την αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό!

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου κάθισαν στις κόκκινες καρέκλες, παρακολούθησαν με μεγάλη αγωνία τις μουσικές μονομαχίες των διαγωνιζόμενων των ομάδων τους, καθώς και τα αποτελέσματα. Άλλωστε, coaches και διαγωνιζόμενοι είχαν την ίδια επιθυμία: την πρόκριση, σε πρώτη φάση, στον ημιτελικό.

Οι 32 διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού και, μέσα από τη συναρπαστική διαδικασία των LIVE CROSS BATTLES, κατάφεραν να προκριθούν μόνο 16:

Από το #TeamPanistes:

Κωνσταντίνος Δάλλας – «Μπριγιόλ»

Σοφία Χριστοφορίδου – «Don’t you worry ‘bout a thing»

Ευαξένια Ανθούλα – «Μπανιστηρτζού»

Johny Diskos – «It’s a man’s man’s man’s world»

Μαργαρίτα Γεώργα – «Runnin’ (Lose it all)»

Από το #TeamChristos:

Φιλίππα Κοκορομύτη – «Careless Whisper»

Νίκος Ρουβάς – «Ποια νύχτα σ’ έκλεψε»

Τηλέμαχος Αβραντάς – «Earth song»

Amal Id Saboune – «Χίλιες βραδιές»

Από το #TeamMazwnakis:

Ειρήνη Αγγελάκη – «Τζιβαέρι»

Fernando Retzeri – «Το τραγούδι των γύφτων (Ο Μπαλαμός)»

Πάνος Κατσιέρης – «Βρέχει στη φτωχογειτονιά»

Αλεξία Κατωμέρη – «I put a spell on you»

Βαγγέλης Ζούλας – «Απόψε»

Από το #TeamHelena:

Γιάννης Σιαχάμης – «Κάνε κάτι να χάσω το τρένο»

Fey Kross – «All by myself»

Πέρα από τις συγκλονιστικές μουσικές μονομαχίες των διαγωνιζόμενων όμως, οι coaches μας χάρισαν μοναδικά act:

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον Πάνο Μουζουράκη

Η Έλενα Παπαρίζου με τον Χρήστο Μάστορα

Το επόμενο ραντεβού δίνεται για το Σάββατο 18 Ιανουαρίου στις 21.00, στον μεγάλο ημιτελικό του «The Voice of Greece»!

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#TheVoiceGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.