Οι Πανθέοι - Sneak Preview: Ο Ανδρέας απαιτεί απαντήσεις από τον πατέρα του

Ο πόλεμος οδηγεί τους ήρωες στην παράνοια και τις ριψοκίνδυνες αποστολές. Πίσω στην Αθήνα, το παρελθόν ορίζει το μέλλον στην οικογένεια των «Πανθέων» στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, σήμερα στις 18.40.

Ο Κίτσος καταφέρνει να αποτρέψει τον Λάμπρο από την αυτοκτονία και ζητάει από τον Φλωρά να τον κρατήσει στα μετόπισθεν. Όμως, μένοντας πίσω ο Λάμπρος, ο Κίτσος θα επισπεύσει τη δική του αναχώρηση για το μέτωπο!

Παράλληλα, η ηρωική προσπάθεια του Θωμά στέφεται με επιτυχία, ανοίγοντας τον δρόμο στη μάχη για την Κορυτσά. Η Μερόπη μαθαίνει από τον Μανωλόπουλο ποιος κρύβεται πίσω από το επώνυμο «Συργκάνης» και ενημερώνει τον Ισίδωρο.

Τα δυο αδέλφια αποφασίζουν να ψάξουν περισσότερο για να βρουν τι είναι αυτό που ενώνει τον Μαρμάρη με τον Χρυσίνα! Ο Στάθης προειδοποιεί τον Φάνη για την επίθεση που του ετοιμάζει ο Βαλλίδης με τη Μαριάννα και ο Φάνης αποφασίζει να αντιμετωπίσει ο ίδιος την πρώην ερωμένη του.

Η Χρυσοστόμη με την Καλή πάνε στο Γραμματικό για να δουν τον Στέφανο, ενώ ο Ανδρέας, μετά τη συνάντησή του με τον Θαλή, πηγαίνει στην Κηφισιά και λέει πως ο Θαλής είναι ζωντανός και έχει έρθει σε επαφή μαζί του.

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

