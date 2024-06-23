Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Οι Πανθέοι» : Ο Ανδρέας απαιτεί απαντήσεις από τον πατέρα του - Δείτε απόσπασμα

Σήμερα στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

«Οι Πανθέοι» : Ο Ανδρέας απαιτεί απαντήσεις από τον πατέρα του - Δείτε απόσπασμα

Ο πόλεμος οδηγεί τους ήρωες στην παράνοια και τις ριψοκίνδυνες αποστολές. Πίσω στην Αθήνα, το παρελθόν ορίζει το μέλλον στην οικογένεια των «Πανθέων» στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, σήμερα στις 18.40.

Ο Κίτσος καταφέρνει να αποτρέψει τον Λάμπρο από την αυτοκτονία και ζητάει από τον Φλωρά να τον κρατήσει στα μετόπισθεν. Όμως, μένοντας πίσω ο Λάμπρος, ο Κίτσος θα επισπεύσει τη δική του αναχώρηση για το μέτωπο!

Οι Πανθέοι - Sneak Preview: Ο Ανδρέας απαιτεί απαντήσεις από τον πατέρα του

Παράλληλα, η ηρωική προσπάθεια του Θωμά στέφεται με επιτυχία, ανοίγοντας τον δρόμο στη μάχη για την Κορυτσά. Η Μερόπη μαθαίνει από τον Μανωλόπουλο ποιος κρύβεται πίσω από το επώνυμο «Συργκάνης» και ενημερώνει τον Ισίδωρο.

Οι Πανθέοι - Sneak Preview: Ο Ανδρέας απαιτεί απαντήσεις από τον πατέρα του

Τα δυο αδέλφια αποφασίζουν να ψάξουν περισσότερο για να βρουν τι είναι αυτό που ενώνει τον Μαρμάρη με τον Χρυσίνα! Ο Στάθης προειδοποιεί τον Φάνη για την επίθεση που του ετοιμάζει ο Βαλλίδης με τη Μαριάννα και ο Φάνης αποφασίζει να αντιμετωπίσει ο ίδιος την πρώην ερωμένη του.

Οι Πανθέοι - Sneak Preview: Ο Ανδρέας απαιτεί απαντήσεις από τον πατέρα του

Η Χρυσοστόμη με την Καλή πάνε στο Γραμματικό για να δουν τον Στέφανο, ενώ ο Ανδρέας, μετά τη συνάντησή του με τον Θαλή, πηγαίνει στην Κηφισιά και λέει πως ο Θαλής είναι ζωντανός και έχει έρθει σε επαφή μαζί του.

Οι Πανθέοι - Sneak Preview: Ο Ανδρέας απαιτεί απαντήσεις από τον πατέρα του

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

instagram.com/pantheoi.official/

facebook.com/pantheoi.official/

#Pantheoi

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πανθέοι ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ τηλεόραση (4477
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark