Η βιβλική Μαρία Μαγδαληνή έχει γίνει θέμα αμέτρητων έργων τέχνης, τοιχογραφιών, ακόμη και ταινιών - αλλά πώς έμοιαζε στην πραγματικότητά η αφοσιωμένη μαθήτρια και ακόλουθος του Ιησού; Με αφορμή τον σάλο που έχει ξεσηκώσει το τρέιλερ της πολυαναμενόμενης συνέχειας της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού», σε σκηνοθεσία του Μελ Γκίσμπον, ιστορικοί και αναλυτές αποκαλύπτουν το προφίλ της Μαρίας Μαγδαληνής.

Διαβάστε ακόμα: Ιησούς: Πώς έμοιαζε στην πραγματικότητα ο Υιός του Θεού

Η αρχική ταινία, που κυκλοφόρησε το 2004, απεικόνιζε τις τελευταίες 12 ώρες της ζωής του Ιησού και πρωταγωνιστούσε η Μόνικα Μπελούτσι, ως Μαρία Μαγδαληνή.

Ωστόσο, η επερχόμενη συνέχεια, «Η Ανάσταση του Χριστού», έχει αναδιαμορφώσει τον Χριστό και τους οπαδούς του, με τη 36χρονη Μαριέλα Γκαρίγκα να αναλαμβάνει τον ρόλο της Μαρίας Μαγδαληνής.

Πώς ήταν η Μαρία Μαγδαληνή και πόσο θα έμοιαζε με τη νέα πρωταγωνίστρια του Μελ Γκίμπσον

Η Δρ. Meredith Walker, λέκτορας Βιβλικών και Θρησκευτικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Sheffield, αποκάλυψε πώς θα έμοιαζε πραγματικά η αφοσιωμένη σύντροφος του Χριστού, τονίζοντας ότι ούτε η Μπελούτσι ούτε η Γκαρίγκα ήταν κατάλληλες για τον ρόλο (αν και ο Γκίμπσον προσπάθησε να φτάσει όσο πιο κοντά στο άγνωστο). .

Η Μαρία Μαγδαληνή καταγόταν από το μικρό ψαροχώρι Μάγδαλα, που βρίσκεται στις όχθες της Θάλασσας της Γαλιλαίας στο σημερινό Ισραήλ.

Όπως εξήγησε η Δρ. Γουόκερ στη Daily Mail, αυτό σημαίνει ότι θα ήταν μια γυναίκα με μεσανατολική ή μεσογειακή εμφάνιση – και σίγουρα δεν θα είχε λευκή επιδερμίδα.

«Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα πώς θα έμοιαζε με ακρίβεια οποιαδήποτε ιστορική προσωπικότητα, αλλά θα είχε το ύψος, το χρώμα και τα χαρακτηριστικά της κοινά με άλλους ανθρώπους που ζούσαν στη ρωμαϊκή Γαλιλαία και τις γύρω περιοχές».

Από την πλευρά της, η καθηγήτρια Χριστιανικής Προέλευσης και Ιουδαϊσμού στο King's College του Λονδίνου, Joan Taylor, είπε ότι η Μαρία η Μαγδαληνή θα ήταν μια «συνηθισμένη» γυναίκα, σίγουρα όχι καλλονή.

«Δυστυχώς, δεν έχουμε αρχαιολογικά στοιχεία ή σύγχρονες περιγραφές που θα μας επέτρεπαν να μάθουμε ακριβώς πώς έμοιαζε, αλλά θα ήταν ίδια με οποιαδήποτε άλλη γυναίκα από την αρχαία Γαλιλαία» είπε χαρακτηριστικά.

Το 2017, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο των Βερσαλλιών δημιούργησαν μια αναπαράσταση προσώπου της Μαρίας Μαγδαληνής, βασισμένη στα υποτιθέμενα λείψανά της - ένα μουμιοποιημένο κρανίο και μια τούφα μαλλιών - που βρέθηκαν στην Προβηγκία.

Η αναπαράστασή τους έδειξε μια γυναίκα με μυτερή μύτη, ψηλά ζυγωματικά και στρογγυλό πρόσωπο. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα παραμένει σκεπτική με αυτή την απεικόνιση.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, όλοι συμφωνούν ότι η Μαρία Μαγδαληνή σίγουρα δε θα έμοιαζε με Ιταλίδα (Μπελούτσι) ή Κουβανή (Γκαρίγκα) και σίγουρα δεν θα είχε τη λάμψη και την ομορφιά των χολιγουντιανών σταρ.





Πηγή: skai.gr

