Το «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, αφιερωμένη στη συμπερίληψη και την αυτοεκπροσώπηση των ανάπηρων ατόμων, έρχεται με νέο επεισόδιο το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στις 13.00, στον ΣΚΑΪ, και καλεσμένη την Έλη Δρίβα.

Η Έλη Δρίβα είναι ανάπηρη ηθοποιός και απόφοιτη του Εργαστηρίου της Μαίρης Μαραγκουδάκη και του Εργαστηρίου Δραματικής Τέχνης ΘΕΑΜΑ. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές, ενώ έχει εμφανιστεί στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Είναι μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και διευρύνει διαρκώς τη δουλειά της, διεκδικώντας και ερμηνεύοντας πολυδιάστατους ρόλους.

Η Γεωργία Καλτσή και ο Γιώργος Καπουτζίδης τη συναντούν για να μιλήσουν για την πορεία της, τη σημασία της προσβασιμότητας στην τέχνη και τη σημασία ισότιμης συμμετοχής ανάπηρων καλλιτεχνών στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Για την Έλη Δρίβα μιλούν επίσης:

Ο Δημήτρης Παπαγιάννης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Καλλιτεχνικού- Εκπαιδευτικού Οργανισμού «Ιάκωβος Καμπανέλλης».

Η Γιούλα Μπούνταλη, Ηθοποιός, σκηνοθέτρια/ σεναριογράφος.

Η Βαλέρια Δημητριάδου, Ηθοποιός/ σκηνοθέτρια/ Θεατρική συγγραφέας.

Η Εμμανουέλα Πατινιωτάκη, Λέκτορας, ερευνήτρια, ειδική οπτικοακουστικής καθολικής προσβασιμότητας.

Ο Γιάννης Καπλάνης, Γενικός Διευθυντής Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου.

Τα επεισόδια της εκπομπής «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ είναι διαθέσιμα στο skai.gr/tv και στον ΣΚΑΪ HYBRID. Ακόμα, μέσα από την ιστοσελίδα και την υβριδική τηλεόραση, παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας για όλους: με ειδικούς υπότιτλους (CC), νοηματική και ακουστική περιγραφή (AD).

Συντελεστές

Παρουσίαση: Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Καπουτζίδης

Σύμβουλοι περιεχομένου: Γρηγόρης Χρυσικός, Σπύρος Νταντανίδης

Αρχισυνταξία: Μελπομένη Μαραγκίδου

Σκηνοθεσία: Πάνος Τσιροζίδης, Σπύρος Νταντανίδης

Διευθ. Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Διευθ. Παραγωγής: Αλέξανδρος Νταβρής

Executive Producer: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: ELC Productions

Παραγωγοί: Νίκος Βερβερίδης | Κωνσταντίνος Τζώρτζης

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

