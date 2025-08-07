Η πολυαναμενόμενη νέα παραγωγή του Μελ Γκίμπσον (Mel Gibson), "The Resurrection of the Christ", (Η Ανάσταση του Ιησού) - σίκουελ της ταινίας του 2004 "The Passion of the Christ" (Τα Πάθη του Ιησού) - θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη το 2027, όπως ανακοίνωσε σήμερα το στούντιο της Lionsgate.

Το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, ενώ το δεύτερο έχει προγραμματιστεί να βγει στους κινηματογράφους 40 ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 6 Μαΐου, ανήμερα της εορτής της Ανάληψης του Κυρίου.

THE RESURRECTION OF THE CHRIST Parts One and Two - coming to theaters Spring 2027.



PART ONE

Good Friday - March 26, 2027



PART TWO

Ascension Day - May 6, 2027 pic.twitter.com/0TzQgzahd3 — lionsgate (@Lionsgate) August 5, 2025

Ο Τζιμ Καβίζελ αναμένεται να επιστρέψει στον εμβληματικό ρόλο του Ιησού, όπως και η Μόνικα Μπελούτσι (Monica Bellucci), η οποία θα υποδυθεί ξανά τη Μαρία Μαγδαληνή.

Σύμφωνα με το World of Reel, τα γυρίσματα αναμένονται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα στη Ρώμη.

Πριν λίγο καιρό, μιλώντας σε podcast για την ταινία, ο Γκίμπσον αποκάλυψε ότι «θα είναι ένα ταξίδι στην Κόλαση».

Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν θα έχει «την Κόλαση και τον Σατανά» ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης απάντησε καταφατικά.

«Για να πεις την ιστορία σωστά, πρέπει να ξεκινήσεις με την πτώση των αγγέλων. Βρίσκεσαι σε έναν άλλο κόσμο. Πρέπει να πας στην Κόλαση», είπε ο Γκίμπσον.

Το σενάριο συνυπογράφει ο Μελ Γκίμπσον με τον Ράνταλ Γουάλας (Randall Wallace), τον σεναριογράφο του βραβευμένου με Όσκαρ «Braveheart», ενώ θα αναλάβει και την παραγωγή μαζί με τον συνεργάτη του στην Icon Productions, Μπρους Ντέιβι (Bruce Davey).

Η αρχική ταινία του Μελ Γκίμπσον, «The Passion of the Christ», με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Καβίζελ (Jim Caviezel) στον ρόλο του Ιησού, σημείωσε τεράστια επιτυχία από το πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο προβολής. Κατάφερε να αποφέρει συνολικές εισπράξεις 612 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, έναντι ενός προϋπολογισμού μόλις 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επιπλέον, η ταινία που ακολουθούσε τις τελευταίες 12 ώρες πριν από τη σταύρωση του Ιησού Χριστού απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ στις κατηγορίες Καλύτερου Μακιγιάζ, Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.



