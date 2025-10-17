Τέιλορ Σουίφτ: Θαυμαστές της συρρέουν στη Γερμανία για να δουν πορτρέτο της Οφηλίας

Θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ συρρέουν σε μουσείο στη Γερμανία, στο οποίο εκτίθεται πορτρέτο της Οφηλίας, η οποία είναι το κεντρικό πρόσωπο σε τραγούδι και μουσικό βίντεο από το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ, «The Life of a Showgirl».

Το Hessische Landesmuseum, στην κεντρική γερμανική πόλη Βισμπάντεν, υποδέχθηκε μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών από τον συνηθισμένο το Σαββατοκύριακο, καθώς οι θαυμαστές ήλπιζαν να δουν την πραγματική εκδοχή του πίνακα με τον οποίο ανοίγει το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «The Fate of Ophelia». Στο βίντεο, που έχει προβληθεί πάνω από 65 εκατομμύρια φορές στο Youtube, ο πίνακας ζωντανεύει, με τη Σουίφτ στο επίκεντρό του.

«Απολαμβάνουμε πραγματικά αυτή την προσοχή - είναι πολύ διασκεδαστικό» δήλωσε η εκπρόσωπος του Μουσείου, Σουσάνε Χίρσμαν στο Associated Press. Η εκπρόσωπος του μουσείου μίλησε στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 και πρόσθεσε: «Είμαστε πραγματικά έκπληκτοι που τα μέσα ενημέρωσης ενδιαφέρονται για αυτό».

Η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, διευκρίνισε. «Για εμάς, είναι μια πραγματικά εξαιρετική ευκαιρία να φέρουμε στο Μουσείο ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν ακόμα, αλλά και απλώς να μιλήσουμε για την τέχνη».

Οι θαυμαστές συνειδητοποίησαν ότι πρόκειται για πίνακα του Φρίντριχ Χάιζερ του 1900 που φιλοξενείται στο συγκεκριμένο μουσείο.

«Ήταν ένα σοκ, για να είμαι ειλικρινής. Έχουμε μια συνάδελφο, που έχει μια φίλη, που είναι θαυμάστρια της Σουίφτ και παρατήρησε ότι η αρχική σκηνή του βίντεο είχε μια ομοιότητα με τον πίνακα του Χέιζερ και σκεφτήκαμε, τι σύμπτωση - αυτό είναι συναρπαστικό» ανέφερε η εκπρόσωπος του Μουσείου σε δήλωση της στην εφημερίδα «The Guardian».

Παρ' όλο που οι υπεύθυνοι του μουσείου δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με την ομάδα της Σουίφτ, πολύ σύντομα οι ίδιοι οι θαυμαστές διέδωσαν τα νέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από το μουσείο δημοσιεύθηκε πρόσκληση προς όλους τους θαυμαστές και θαυμάστριες της Σουίφτ να παρακολουθήσουν μια ειδική ξενάγηση.

Η είδηση στη συνέχεια έγινε viral στο διαδίκτυο. Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εξηγούσαν που βρίσκεται ο πίνακας έλαβαν χιλιάδες likes, πολύ περισσότερα από τα εκατό περίπου likes που τείνουν να λαμβάνουν οι περισσότερες αναρτήσεις του.

Η Χίρσμαν εξήγησε ότι μια οικογένεια είχε ταξιδέψει στο Μουσείο από το Αμβούργο, σε απόσταση πέντε ωρών μακριά με το αυτοκίνητο, ενώ μερικοί από τους επισκέπτες ήταν Αμερικανοί από μια στρατιωτική βάση κοντά.

Εκτίμησε ότι 500 άτομα επισκέφθηκαν το μουσείο το περασμένο Σαββατοκύριακο ειδικά για να δουν τον πίνακα της Οφηλίας, ρώτησαν το προσωπικό του μουσείου πού θα μπορούσαν να τον βρουν - ξεπερνώντας κατά πολύ το συνηθισμένο ενδιαφέρον για την απαλά ρομαντική εικόνα που δείχνει τα χείλη της Οφηλίας σαν μπουμπούκια τριαντάφυλλου ελαφρώς ανοιχτά και το άψυχο σώμα της περιτριγυρισμένο από νούφαρα.

Πολλές νεαρές γυναίκες και κορίτσια, πόζαραν για φωτογραφίες πριν από τον πίνακα. «Είναι πολύ περισσότεροι έφηβοι από ό,τι βλέπουμε συνήθως» είπε η Χίρσμαν.

Στο θεατρικό έργο «Άμλετ» του Σαίξπηρ, η Οφηλία, η σύζυγός του, νεαρή ευγενής από τη Δανία, τρελαίνεται και πνίγεται. Ενώ είναι λιγότερο γνωστό από τον πίνακα της Οφηλίας του Τζον Έβερετ Μίλαι, το πορτρέτο απεικονίζει επίσης μια γυναίκα με μακρύ φόρεμα να κείτεται πνιγμένη στο νερό, περιτριγυρισμένη από λουλούδια.

Η Χίρσμαν δήλωσε στο BBC ότι η σκηνή που απεικονίζεται στον πίνακα δείχνει «την ισορροπία μεταξύ ζωής και θανάτου με την παρουσίαση εύθραυστων γυναικών» κάτι που «γοήτευε τους καλλιτέχνες της εποχής».

