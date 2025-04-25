Για το κορυφαίο ριάλιτι BIG BROTHER, το οποίο κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ την Κυριακή 27 Απριλίου στις 21.00, μίλησε η Διευθύντρια Περιεχομένου του καναλιού, Άλκηστις Μαραγκουδάκη, στη ραδιοφωνική εκπομπή «Στιγμιότυπα» του Βασίλη Κουφόπουλου.

Η κ. Μαραγκουδάκη είπε ότι είναι όλα έτοιμα για την πρεμιέρα του δημοφιλούς ριάλιτι, και το ανανεωμένο -με υψηλή αισθητική, μοντέρνο design και pop αιθητική- σπίτι στο Μαρκόπουλο, είναι έτοιμο να υποδειχθεί 16 παίκτες. Σε εντυπωσιακές υποδομές που εκτείνονται σε 1000 τ.μ., οι νέοι συγκάτοικοι θα φιλοξενηθούν για 80 μέρες, και αναμένεται να κερδίσουν γρήγορα το ενδιαφέρον του κοινού «ξεδιπλώνοντας τους προβληματισμούς και τις προσωπικότητές τους, κάτι που αποτελεί και έναν από τους στόχους του παιχνιδιού».

Άλλωστε «οι αποκαλύψεις ξεκινούν αμέσως, από την πρώτη κιόλας live παρουσίαση των χαρακτήρων και του τι έπεται το βράδυ της Κυριακής».

Μιλώντας για τους κανόνες του παιχνιδιού, η κ. Μαραγκουδάκη εξήγησε ότι οι παίκτες δεν θα έχουν κινητά και -κατά συνέπεια- καμία επικοινωνία με τον «έξω» κόσμο, ούτε με τα social media και το internet. Θα έχουν όμως επικοινωνία με τον BIG BROTHER και τον νέο παρουσιαστή του show, Πέτρο Λαγούτη, κάθε Κυριακή στις live μεταδόσεις από ένα εντυπωσιακό πλατό, το οποίο εκτείνεται σε 600 τ.μ., ή όταν πραγματικά χρειαστεί η παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η επιλογή του κ. Λαγούτη στην παρουσίαση, δεν έγινε τυχαία. «Ο παρουσιαστής είναι ένας άνθρωπος σαν εμάς, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας και αναμένεται να αντιδράσει όπως θα αντιδρούσε κάποιος που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με αυτήν την εμπειρία», είπε χαρακτηριστικά η κ. Μαραγκουδάκη. «Έτσι, απλά και οικεία, αναμένεται να αντιδρούν και οι παίκτες στις καθημερινές προκλήσεις, μεταφέροντας την ιδιαίτερη και διαφορετική φιλοσοφία τους και εκφράζοντας τις απόψεις τους μέσω πολύ ενδιαφέροντων συζητήσεων», συνέχισε, «κάτι που θα δώσει μια εντελώς νέα διάσταση στο παιχνίδι».

Η κ. Μαραγκουδάκη τόνισε ότι το νέο ριάλιτι της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ «διεκδικεί πρωτοτυπία και διαφορετικότητα». Εκτός από τη δοκιμασία με το τηλέφωνο, κατά την οποία οι συγκάτοικοι θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να απαντήσουν και ποιος θα σηκώσει το ακουστικό, «πολλά ακόμη ενδιαφέροντα απρόοπτα, τα οποία θα αποκαλύπτονται σταδιακά, θα κινούν την ιστορία».

«Το BIG BROTHER εξελίσσεται όπως η κοινωνία μας. Θα παρουσιάσει 16 διαφορετικούς χαρακτήρες ανθρώπων με διαφορετικά "πιστεύω", και μπορεί να κάνει τους απλούς ανθρώπους, σταρ», κατέληξε με έμφαση η Διευθύντρια περιεχομένου της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ.

Το BIG BROTHER θα μεταδίδεται από Τρίτη έως Σάββατο στις 23:15 και κάθε Κυριακή live στις 21:00.

Ακούστε τη συνέντευξη της κ. Άλκηστις Μαραγκουδάκη στον ΣΚΑΪ 100,3 (από 01:58, έως 10:48).

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το σπίτι του «Big Brother»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.