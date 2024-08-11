Μανουσάκης: Reunion με την Παπαχαραλάμπους 30 χρόνια μετά τους Ψίθυρους Καρδιάς

Οι Ψίθυροι Καρδιάς ήταν αναμφίβολα ένα σήριαλ σταθμός από τα πιο πετυχημένα του Μανούσου Μανουσάκη στην ελληνική τηλεόραση και η αλήθεια είναι πως μετράει όλα αυτά τα χρόνια πολλές και τεράστιες επιτυχίες.

Αυτή την τηλεοπτική σεζόν ο πετυχημένος σκηνοθέτης ξανασυνατάει την...Ερατώ του, 30 χρόνια μετά σε μια νέα συνεργασία, στης σειρά Το δίχτυ που θα προβάλλεται από την ΕΡΤ και μιλάει για αυτό αλλά και την επανένωση με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

