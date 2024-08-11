Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μανούσος Μανουσάκης: Το reunion με την Παπαχαραλάμπους 30 χρόνια μετά τους Ψίθυρους Καρδιάς

Η πρώτη τους συναργασία έκανε την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους υπερδιάσημη

Μανουσάκης: Reunion με την Παπαχαραλάμπους 30 χρόνια μετά τους Ψίθυρους Καρδιάς

Οι Ψίθυροι Καρδιάς ήταν αναμφίβολα ένα σήριαλ σταθμός από τα πιο πετυχημένα του Μανούσου Μανουσάκη στην ελληνική τηλεόραση και η αλήθεια είναι πως μετράει όλα αυτά τα χρόνια πολλές και τεράστιες επιτυχίες.

Αυτή την τηλεοπτική σεζόν ο πετυχημένος σκηνοθέτης ξανασυνατάει την...Ερατώ του, 30 χρόνια μετά σε μια νέα συνεργασία, στης σειρά Το δίχτυ που θα προβάλλεται από την ΕΡΤ και μιλάει για αυτό αλλά και την επανένωση με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μανούσος Μανουσάκης Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark