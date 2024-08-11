Ιωάννα Μαλέσκου: «Κάπου έλεος και κάπου ντροπή (σας). Αλλά ποιος σας υπολογίζει;»

Χρειάστηκε λίγες ημέρες για να διαχειριστεί την απώλεια της σκυλίτσας της, της Balloo η Ιωάννα Μαλέσκου που ανακοίνωσε με ένα συγκινητικό βίντεο πως έφυγε από τη ζωή.

Και όμως βρέθηκαν κάτω από αυτό το βίντεο κάποιοι που έσταξαν χολή και αυτό η Ιωάννα δεν το άφησε να περάσει έτσι. Με ένα story που δημοσίευσε ξέσπασε για όλους αυτούς που δε σεβάστηκαν τη στενοχώρια της και δεν είχαν έναν καλό λόγο να πουν, παρά προτίμησαν να γράψουν κάτι άσχημο.

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλα τα μηνύματα και τις κλήσεις που δεν απάντησα ποτέ γιατί δεν ήμουν σε διάθεση να το κάνω.

Εσάς που γνωρίζαμε το Μπαλουδάκι μου και εσάς που είστε αληθινά άνθρωποι και στείλατε την αγάπη σας, το εκτιμώ απεριόριστα.

Τώρα, εσάς τους μικρόψυχους – κακόψυχους – θλιβερούς τύπους που επιλέξατε να μολύνετε το προφίλ μου και ειδικά την κύκνεια ανάρτηση με το πλασματάκι μου, με ό,τι ανοησία σας κατέβηκε, σας λυπάμαι.

Κάπου έλεος και κάπου ντροπή (σας). Αλλά ποιος σας υπολογίζει; Αυτό κι αν είναι θλιβερό! Πήρα τον χρόνο μου, έστω και για λίγο. Τον είχα ανάγκη!

Επανέρχομαι! Τι κουβαλάει ο καθένας στην ψυχή του είναι κάτι που δεν ορίζεται από την social ζωή του. Το μόνο βέβαιο! Προχωράμε» έγραψε η Ιωάννα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.