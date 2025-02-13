Μάκης Κατσανέας: Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο πρώην παίκτης του GNTM

Το δεύτερό τους παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι κρατάνε στην αγκαλιά τους από χθες το μεσημέρι ο πρώην παίκτης του GNTM, Μάκης Κατσανέας και η ηθοποιός σύζυγός του Φανή Παρλή.

Διαβάστε ακόμα : Ζέτα Μακρυπούλια: Η κρούση του Star, το κασέ της και ο πιλότος για βραδινό στον ΑΝΤ1

Το ζευγάρι που πέρασε πολύ δύσκολα τον τελευταίο χρόνο, αφού πέρυσι το Μάρτιο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς το σπίτι τους από φωτιά, πλέον χαμογελάει πλατιά από ευτυχία. Με τον γιο τους στην αγκαλιά τους και το κοριτσάκι τους να περιμένει να επιστρέψει η μαμά στο σπίτι με τον αδερφούλη της.

«11.2.2025

Ώρα 13.41

Ήρθε η ώρα να αλλάξει η καρφιτσωμένη μας φωτογραφία…

Το αγόρι μας, το λιονταράκι μας, ήρθε στη ζωή για να την ομορφύνει ακόμη περισσότερο και να προσθέσει ακόμα πιο πολύ χρώμα στα όνειρά μας…

Πλέον είμαστε 4… ωραίος αριθμός, ζυγός, τετράγωνος, ολοκληρωμένος…

Είμαστε πλήρεις, γεμάτοι και ευγνώμονες για τα «πλούτη» που έχουμε στη ζωή μας… Δεν υπάρχει πιο σημαντικό και μαγικό πράγμα από το να φέρνεις ζωή στον κόσμο, μοναδικό συναίσθημα… Την ώρα που βγαίνει ένα πλάσμα από μέσα σου και ακούς το γλυκό του κλάμα είναι σαν να σείονται τα πέρατα της γης… Ευχαριστώ Θεέ, σύμπαν, μοίρα για την ευλογία που μου έδωσες να με κάνεις μητέρα για δεύτερη φορά, να μου δώσεις για δεύτερη φορά τον καλύτερο ρόλο της ζωής μου… Και ευχαριστώ που έχω τον καλύτερο μπαμπά για τα παιδιά μου που θα μπορούσα να έχω…

Υ.γ. Ευχαριστούμε τόσο πολύ όλους για τα υπέροχα και συγκινητικά σας προσωπικά μηνύματα που μας στείλατε! Ευχαριστούμε που χαίρεστε με την ευτυχία μας!

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την υπέροχη γιατρό μου Γυναικολόγος Μαργαρίτα Ζόγκα MD Margarita A. Zogka που ήταν και στη πρώτη γέννα από την πρώτη στιγμή δίπλα μου, με κατανόησε πλήρως και ήταν η καλύτερος γιατρός που θα μπορούσα να έχω, αλλά κυρίως ως άνθρωπος… Μαργαρίτα, χωρίς εσένα η ευτυχία μας δεν θα ήταν δυνατή!

Fani Parli - Φανή Παρλή Μάκης Κατσανέας/makhs katsaneas» έγραψε η μαμά Φανή δημοσιεύοντας και τις πρώτες τους φωτογραφίες από το μαιευτήριο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.