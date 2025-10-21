Μάικλ Φασμπέντερ: Θα πρωταγωνιστήσει σε σειρά για την άνοδο των Κένεντι

Το Netflix σε συνεργασία με την Chernin Entertainment έδωσε το πράσινο φως για τη νέα, δραματική σειρά με τίτλο «Kennedy», η οποία θα εστιάσει στη ζωή της πιο εμβληματικής οικογένειας των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Variety. Ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Μάικλ Φασμπέντερ (Michael Fassbender), θα αναλάβει τον ρόλο του πατριάρχη της οικογένειας Τζόζεφ Π. Κένεντι.

Michael Fassbender will star as Joe Kennedy Sr. in KENNEDY — a new series tracing the lives, loves, rivalries, and tragedies of the most iconic dynasty in modern history.



Beginning in the 1930s, the first season charts the improbable ascent of Joe and Rose Kennedy and their nine… pic.twitter.com/vPqWwUfwTt October 20, 2025

Η σειρά, θα περιλαμβάνει οκτώ επεισόδια βασισμένη στο βιβλίο του Φρέντρικ Λόγκεβαλ, «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956», και αναμένεται να αποτελέσει το αμερικανικό αντίστοιχο του «The Crown». Υπόσχεται ότι θα «αποκαλύψει τις προσωπικές σχέσεις, τους έρωτες, τις αντιπαλότητες και τις τραγωδίες που διαμόρφωσαν την πιο εμβληματική δυναστεία στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία».

Η πρώτη σεζόν θα ξεκινήσει τη δεκαετία του ΄30 καταγράφοντας την «απίθανη άνοδο του Τζο και της Ρόουζ Κένεντι και των εννέα παιδιών τους, συμπεριλαμβανομένου του ανήσυχου δεύτερου γιου, Τζακ, ο οποίος αγωνίζεται να ξεφύγει από τη σκιά του "χρυσού παιδιού", του μεγαλύτερου αδελφού του», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

Ο Σαμ Σο θα έχει τον ρόλο του showrunner ενώ θα βρίσκεται και στην εκτελεστική παραγωγή, όπως και ο βραβευμένος σεναριογράφος Έρικ Ροθ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ Τόμας Βίντερμπεργκ. Για τον Φασμπέντερ θα είναι η δεύτερη φορά που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη μετά τη σειρά του Paramount+ Premium «The Agency», της οποίας ο δεύτερος κύκλος βρίσκεται στα σκαριά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.