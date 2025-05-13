Madonna: Η «βασίλισσα της ποπ» γίνεται μίνι σειρά στο Netflix

H «βασίλισσα της ποπ», Madonna, συμπράττει με το Netflix για να μεταφέρει στη μικρή οθόνη την πολυκύμαντη ζωή και την εμβληματική της καριέρα. Σύμφωνα με το Deadline, μια βιογραφική μίνι σειρά βρίσκεται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης στην πλατφόρμα.

Στο τιμόνι της εκτελεστικής παραγωγής, εκτός από τη σούπερ σταρ, θα βρίσκεται και ο Σον Λέβι μέσω της εταιρείας του, 21 Laps, η οποία διατηρεί αποκλειστική συμφωνία με το Netflix.

Το νέο αυτό πρότζεκτ δεν συνδέεται με την κινηματογραφική βιογραφία της Madonna, που είχε ανακοινωθεί παλαιότερα από την Universal, με τη βραβευμένη με τρία Emmy, Τζούλια Γκάρνερ, να έχει επιλεγεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

EXCLUSIVE: Global music superstar Madonna has partnered with global streamer Netflix to tell her story. A limited series about her life and music is in early development at Netflix, with Madonna and Shawn Levy, whose 21 Laps has an exclusive TV overall deal at the platform,… pic.twitter.com/ifYfsRx6ic — Deadline (@DEADLINE) May 12, 2025

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα η σταρ παραμένει η επικρατέστερη επιλογή για τη φιλόδοξη σειρά. Εξαρτάται μόνο αν θα είναι διαθέσιμη, καθώς δεν έχει ακόμη υπογράψει επίσημη συμφωνία. Επισημαίνεται ότι η διάσημη ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει σε νέα μίνι σειρά της πλατφόρμας, η οποία θα πραγματεύεται την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX. Αυτή θα είναι η τρίτη συνεργασία της με το Netflix, έπειτα από τις επιτυχημένες συμμετοχές της στα «Inventing Anna» και «Ozark».

Η Madonna, ως η τραγουδίστρια με τις περισσότερες πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως έχοντας πουλήσει 400 εκατομμύρια δίσκους, κατέχει εμβληματική θέση στην ιστορία της μουσικής. Η εισαγωγή της στο Rock and Roll Hall of Fame το 2008 επισφράγισε την τεράστια επιρροή της.

«Θέλω να μεταφέρω στην οθόνη το απίστευτο ταξίδι που μου πρόσφερε η ζωή σαν καλλιτέχνιδα, σαν μουσικό, σαν χορεύτρια - σαν άνθρωπινο πλάσμα, που προσπάθησε να βρει το δρόμο του στον κόσμο», είχε δηλώσει η κορυφαία τραγουδίστρια κατά την ανακοίνωση της ταινίας από την Universal το 2020. Ωστόσο, στις αρχές του 2023 η παραγωγή πάγωσε λόγω της περιοδείας «Celebration Tour» που πραγματοποίησε για γιορτάσει τα 40 χρόνια της θρυλικής της καριέρας.

