Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στην Κεφαλονιά και σήμερα, Τρίτη 13 Μαΐου στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από το Ληξούρι – τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού μετά το Αργοστόλι, αλλά εξίσου όμορφη και γοητευτική.

Δείτε trailer:

Τα μέλη μιας μπάντας μάς γνωρίζουν το Ληξούρι που αγαπούν και ζουν καθημερινά, δίνοντας στην περιήγησή μας έναν ροκ χαρακτήρα. Από την πλατεία με το Άγαλμα του Λασκαράτου μέχρι την πανέμορφη παραλία των Πετανών ξετυλίγεται η πιο νεανική πλευρά της πόλης.

Έχοντας πληρώσει τίμημα μετά τις πλημμύρες του 2020, οι κάτοικοι της Αγίας Ευφημίας στην ανατολική Κεφαλονιά αγωνίζονται να μην τους ξανασυμβεί. Με τη βοήθεια ειδικών, εκπόνησαν μελέτη για ένα αντιπλημμυρικό έργο, διατυπώνοντας τη δική τους πρόταση για τη θωράκιση του πανέμορφου τόπου τους.

Γοητευτική και πολυφωτογραφημένη η Άσσος πέρασε σαρωτικές πλημμύρες, πορεύεται όμως θαρραλέα στην επόμενη μέρα. Περιμένοντας τους πιστούς επισκέπτες της, ο κτηνοτρόφος πρόεδρός του, ενίοτε και ποιητής, μας ξεναγεί στον δικό του τόπο.

Άγρια άλογα, όμορφα και ατίθασα αλλά συχνά και επικίνδυνα. Οι κάτοικοι στα χωριά του Αίνου εκφράζουν φόβους απέναντι στη συχνή κάθοδο των αλόγων σε περιοχές με σπίτια και στους δρόμους όπου κυκλοφορούν οχήματα. Πώς μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά;

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ



