Η αυλαία της Eurovision 2025 ανοίγει απόψε, Τρίτη 13 Μαΐου, με τη διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού στις 22:00 (ώρα Ελλάδος), σε απευθείας μετάδοση από τη Βασιλεία της Ελβετίας μέσω της ΕΡΤ1.

Στον φετινό διαγωνισμό συμμετέχουν 37 χώρες, με την Ελλάδα να εκπροσωπείται από την Κλαυδία (Klavdia) και το τραγούδι «Αστερομάτα», η οποία θα διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό, την Πέμπτη 15 Μαΐου, επίσης στις 22:00.

Για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνικών μεταδόσεων του θεσμού, ο διαγωνισμός θα πλαισιωθεί από υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνεία στην νοηματική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω του Eurovision Channel στο ERTFLIX, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις.

Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους που έχουν προκαλέσει αίσθηση από την πρώτη κιόλας πρόβα είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου, Theo Evan, με το τραγούδι «Shh». Η έμπνευση, πίσω από την εμφάνιση του νεαρού καλλιτέχνη, είναι από το διάσημο σχέδιο του Λεονάρντο ντα Βίντσι «Άνθρωπος του Βιτρούβιου».

Το τραγούδι υπογράφουν οι Δημήτρης Κοντόπουλος, Lasse Nymann, Linda Dale και Elsie Bay, σε στίχους Elke Tiel. Ο Ισπανός Borja Rueda θα είναι ο χορογράφος της συμμετοχής με τους Sam Vazquez, Diego Rey, Guillem Carreno και Rafa Soto να συνοδεύουν τον τραγουδιστή επί σκηνής. Σύμφωνα με το ΡΙΚ, την καλλιτεχνική διεύθυνση της κυπριακής συμμετοχής υπογράφει ο Sergio Jaen.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών είναι η εξής:

Ισλανδία Πολωνία Σλοβενία Εσθονία Ουκρανία Σουηδία Πορτογαλία Νορβηγία Βέλγιο Αζερμπαϊτζάν Άγιος Μαρίνος Αλβανία Ολλανδία Κροατία Κύπρος

Στο Α’ Ημιτελικό εμφανίζονται και ψηφίζουν η Ισπανία, η Ιταλία από τις «Big Five», καθώς και η διοργανώτρια Ελβετία, οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον τελικό.

Ο Β’ Ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Μαΐου, στις 22:00. Η Ελλάδα με την Klavdia και την «Αστερομάτα» θα εμφανιστεί στην 7η θέση. Στο Β’ Ημιτελικό εμφανίζονται και ψηφίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία από τις «Big Five», οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον τελικό.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών είναι η εξής:

Αυστραλία Μαυροβούνιο Ιρλανδία Λετονία Αρμενία Αυστρία Ελλάδα Λιθουανία Μάλτα Γεωργία Δανία Τσεχία Λουξεμβούργο 14. Ισραήλ Σερβία Φινλανδία

Τελικός το Σάββατο 17 Μαΐου

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Μαΐου, στις 22:00, με τη συμμετοχή των χωρών που θα προκριθούν από τους δύο ημιτελικούς, καθώς και των «Big Five» (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο) και της διοργανώτριας Ελβετίας. Τον σχολιασμό των βραδιών για την ελληνική τηλεόραση αναλαμβάνουν, όπως και σε προηγούμενες χρονιές, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Η Μαρίζα Κωχ και το μήνυμα στην Κλαυδία

Η Μαρίζα Κωχ, που κράτησε ψηλά την ελληνική σημαία στη Eurovision του 1976 με το «Παναγιά μου, Παναγιά μου», έστειλε το δικό της μήνυμα για την «Αστερομάτα» και την Κλαυδία. Μέσα από ένα βίντεο-μήνυμα, η Κωχ επαίνεσε την ελληνική συμμετοχή, τονίζοντας πως το τραγούδι αντικατοπτρίζει αυθεντικά τη χώρα μας, ενώ ευχήθηκε στην Κλαυδία καλή επιτυχία. Το βίντεο αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της ΕΡΤ στο Instagram, που είναι αφιερωμένος στον διαγωνισμό της Eurovision.

Η Μαρίζα Κωχ, που κράτησε ψηλά την ελληνική σημαία στη Eurovision του 1976 με το “Παναγιά μου, Παναγιά μου”, έστειλε το δικό της μήνυμα για την “Αστερομάτα”. 🇬🇷#Asteromata | #EurovisionGR | #Eurovision2025 pic.twitter.com/Bdk2lrMMiV — EurovisionERT (@ErtEurovision) May 12, 2025

«Είναι πρώτη φορά που μιλώ φέτος για τη Eurovision. Και αυτό γιατί; Το τραγούδι που στέλνουμε φέτος είναι τόσο ιδιαίτερο και μας αντιπροσωπεύει πραγματικά. Η φωνή της Κλαυδίας, ο ήχος, η μελωδία και ο στίχος του τραγουδιού μιλούν για πράγματα που μας αφορούν και αυτό είναι που πρέπει να τονίζουμε σε κάθε μας δημόσια εμφάνιση σε τέτοιους διαγωνισμούς. Η Eurovision ξέρουμε πού βασίζεται πια, ίσως να περιμένει κάτι άλλο από τις συμμετοχές. Εμείς όμως πρέπει να στείλουμε αυτό που πραγματικά μας εκπροσωπεί. Καλή επιτυχία, Κλαυδία», είπε η σπουδαία καλλιτέχνις.

