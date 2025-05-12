Τα Pepper Church Sessions, οι ατμοσφαιρικές συναυλίες που διοργανώνει ο Pepper 96.6, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας, συνεχίζονται ακάθεκτα για 9η σεζόν.

Τη Δευτέρα 19 Μαΐου στις 20.30, έρχονται οι Hume Assine – το αθηναϊκό trio έκπληξη – στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων – και υπόσχονται να μας παρουσιάσουν ένα μοναδικό live.

Οι Hume Assine, δηλαδή ο Βαγγέλης Ορφανίδης, η Άννα Πασπάτη και ο Αλέξης Αντωνόπουλος, είναι ένα μουσικό project με έδρα την Αθήνα. Ο ήχος τους χαρακτηρίζεται από τη χρήση synthesizers, mellotrons, samples, drums και φωνητικών, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την electronica με την indie pop. Έχουν κυκλοφορήσει τρία album, με το πιο πρόσφατο «Athens Blues», να περιλαμβάνει 10 αστικές ιστορίες εμπνευσμένες από την Αθήνα που έγιναν τραγούδια.

Ο Pepper 96.6 έχει ετοιμάσει μια σειρά από εκπλήξεις για τους αγαπημένους ακροατές και τα Pepper Church Sessions με τους Hume Assine είναι μόνο η αρχή…

