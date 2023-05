Ludacris: Τραγούδησε με τον Βιν Ντίζελ στη συναυλία της Τζάνετ Τζάκσον - Δείτε video

Ο Αμερικανός ράπερ, ηθοποιός και δισκογραφικός παραγωγός εξέπληξε το κοινό φέρνοντας τον συμπρωταγωνιστή του από την ταινία «Fast X»

Ο Ludacris άνοιξε τη συναυλία της Τζάνετ Τζάκσον στο Budweiser Stage, στο Τορόντο και εξέπληξε το κοινό φέρνοντας τον συμπρωταγωνιστή του από την ταινία «Fast X» Βιν Ντίζελ.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή με επευφημίες από το πλήθος, ο Ντίζελ είπε: «Όταν γυρίζαμε το πρώτο "Fast and Furious", ακούγαμε τον Ludacris στο πλατό». «Ήρθα εδώ, προφανώς, γιατί έχω τον καλύτερο αδερφό στον κόσμο, που είναι ο Ludacris» σημείωσε.

Ο Αμερικανός ράπερ, ηθοποιός και δισκογραφικός παραγωγός είπε ότι ο Ντίζελ επέλεξε να κάνει εμφάνιση - έκπληξη στο Τορόντο.

«Έρχομαι μόνο στο Τορόντο» είπε ο Ντίζελ, «επειδή αγαπώ το Τορόντο».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για τη συνεργασία τους στην κινηματογραφική σειρά «Fast and Furious» και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους θαυμαστές που βοήθησαν να γίνει το «Fast X» νούμερο 1 στο box office.

«Ο καλύτερος τρόπος για να το εκφράσουμε είναι να πούμε ότι το μόνο που κάνουμε είναι να κερδίζουμε» είπε ο Ludacris και ερμήνευσε με τον συμπρωταγωνιστή του το «All We Do Is Win» του DJ Khaled.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.