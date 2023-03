Little Richard: Ντοκιμαντέρ για τον πρωτοπόρο του rock'n'roll – Δείτε το trailer

To ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στις 11 Απριλίου σε κινηματογράφους και στη συνέχεια στις 21 Απριλίου θα είναι διάθεσιμη σε ψηφιακές πλατφόρμες

Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ «Little Richard: I Am Everything» του πρωτοπόρου του rock'n'roll, Little Richard. Το τρέιλερ του «I Am Everything» προσφέρει στους θαυμαστές ματιά στην ταινία που εξιστορεί τη ζωή και τη συνεισφορά του αείμνηστου καλλιτέχνη στη μουσική, στην queer κοινότητα της εποχής και σε άλλους τομείς.

Το ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία της Λίζα Κορτέζ θα περιλαμβάνει πλάνα αρχείου από την καριέρα και την προσωπική ζωή του θρύλου, συνεντεύξεις με τον ίδιο τον καλλιτέχνη, καθώς και νέες συνεντεύξεις με μουσικούς, την οικογένειά του και τους φίλους τους με όλους να συζητούν για το πολιτιστικό αντίκτυπό του.

Μεταξύ άλλων μιλούν για τον Little Richard καλλιτέχνες, οι οποίοι επηρεάστηκαν από το έργο του, ο Μικ Τζάγκερ, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο σκηνοθέτης Τζον Γουότερς.

Η ταινία συμπαραγωγή του Rolling Stone αφηγείται τη σύνθετη ιστορία του πρωτοπόρου του μουσικού, ο οποίος σε ένα από τα αρχειακά πλάνα αναφέρει: «Γνωρίζατε ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ και ο Πατ Μπουν πούλησαν περισσότερα αντίτυπα του "Tutti Frutti" από εμένα;».

Το ντοκιμαντέρ «Little Richard: I Am Everything» θα προβληθεί στις 11 Απριλίου σε κινηματογράφους και στη συνέχεια στις 21 Απριλίου θα είναι διάθεσιμη σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

