Η Ειρήνη Μερκούρη έκανε επανεμφάνιση μετά από καιρό δίνοντας μια συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου όπου μίλησε για την κόρη της, τους λόγους που απέχει από το τραγούδι, τη θρησκευτική της πίστη ενώ μίλησε και για τις εκτρώσεις.

Μιλώντας για το πώς έγινε μητέρα συγκινήθηκε ιδιαίτερα. «Το παιδί ήρθε με προσευχή στον Θεό και την Παναγία. Με πολλή λαχτάρα. Όταν είπα “το δικό σου να γίνει, όχι το δικό μου”, έγινε σε μια εβδομάδα.

Δεν περιγράφονται τα συναισθήματα όταν έγινα μητέρα. Ήθελα να το κρατήσω μέχρι να γεννήσω, να μην το πω σε κανέναν. Τη βάπτισα στην Παναγία της Τήνου! Αφιερωμένο στην Παναγία. Η ζωή μου αρχίζει από τότε που αρχίζει η Δέσποινα, δεν θυμάμαι κάτι άλλο πριν. Νιώθω να γκρεμίζομαι μπροστά της. Την ώρα που τη βλέπω.

Η διαδικασία της καισαρικής είναι μια μαρτυρική διαδικασία και πρωτόγνωρη ειδικά για την πρωτάρα μητέρα. Εκείνη την ώρα γίνεται η προετοιμασία της επισκληριδίου και αυτό που έλεγα στον γιατρό και τη μαία μου, είναι ότι “μην και μου βάλεις τίποτα και κοιμηθώ, θέλω να δω το πρόσωπο της κόρης μου”. Και όταν βγήκε η Δέσποινα, δεν ήθελα κάτι άλλο από τη ζωή μου».

Η τραγουδίστρια μίλησε για τη γνωριμία με τον σύζυγό της που είναι γιατρός. Όπως ει΄πε, πήγε στο νοσοκομείο για την αδελφή της και εκεί συναντήθηκαν καθώς είναι γενικός χειρούργος.

«Ανέκαθεν όταν κάποιος με διεκδικούσε δεν ήθελα. Αυτός μάλλον είχε τον τρόπο. Δεν έπεσε με τα μούτρα. Ήμουν σε μία φάση πού όχι μόνο δεν ήθελα να βλέπω άντρα μπροστά μου αλλά το είχα πάρει απόφαση ότι θα μείνω γεροντοκόρη. Αν δεν ήταν έρωτας για οικογένεια και μια ζωή είπα ότι θα μείνω γεροντοκόρη στο σπιτάκι μου. Με πήρε μία βδομάδα μετά, του είπα ότι δεν βγαίνω βράδυ, μόνο μεσημέρι μέχρι τις 5». Τελικά μέσα σε 5 μήνες παντρεύτηκαν.

Αναφέρθηκε όμως και στους λόγους που αποσύρθηκε από το τραγούδι χωρίς να αποκαλύψει τι ακριβώς συνέβη. Όπως είπε όμως είναι φήμες ότι το έκανε για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

«Το 2010 είχα ένα πρόβλημα υγείας αλλά δεν ήταν ο λόγος αυτός που σταμάτησα να δουλεύω. Από ένα σημείο και μετά ήταν επιλογή μου να σταματήσω. Στην αρχή δεν ήταν, ήταν κάτι επαγγελματικό που δεν ε΄χει σημασία να αναλύσουμε, όμως από ένα σημείο και μετά ήθελα να αφοσιωθώ στην προσωπική μου ζωή. Δεν έφυγα ποτέ από τη δουλειά μου γιατί έλεγαν ότι τα παράτησα για την οικογένεια. Αυτό ήταν φήμες, ποτέ δεν το είπα. Απλά είχα πολύ λίγο ένα θέμα υγείας, τέλειωσε το συμβόλαιό μου, ήρθε ο άντρας μου στη ζωή μου, ήθελα να βάλω προτεραιότητα στην οικογένεια και να απολαύσω τον γάμο μου. Το 2015 παντρευτήκαμε. 12-13 χρόνια είμαι εκτός δισκογραφίας» εξήγησε.

Η Ειρήνη Μερκούρη είναι βαθύτατα θρησκευόμενη και απάντησε στις φήμες ότι έγινε καλόγρια.

«Έχω απαντήσει πάλι. Είμαι Χριστιανή Ορθόδοξη, πάνω από όλα είναι η πίστη και ο Χριστός. Από αυτόν ζητάω και σε αυτόν χρωστάω και στην Παναγία! Ό,τι έχω είναι γιατί μου τα δίνει ο Χριστός. Το ότι πάω και προσκυνάω στις εκκλησίες και τους Αγίους, κάποιοι το πήραν ότι κλείστηκα σε μοναστήρι. Πήγα στον Ταξιάρχη όπου παντρεύτηκα λίγες μέρες για να ηρεμήσω. Δεν θα πήγαινα καλόγρια και μετά θα έβαζα το μίνι να το παίξω τραγουδίστρια. Και αν το έκανα, δεν θα το μάθαινε κανείς. Για την πίστη μου όταν με ρωτάνε, θα το πω και θα το ομολογήσω όσο ζω και να αναπνέω. Αν σε κάποιους δεν αρέσει, κλείστε τα αυτιά σας και τα μάτια σας».

Μάλιστα τάχτηκε κατά των εκτρώσεων.

«Θα το πω και δεν το λέω ως μάνα αλλά ως άνθρωπος. Να σταματήσουν να κάνουν εκτρώσεις οι γυναίκες. Δεν το λέω με κατάκριση, είναι ζωές. Το λέω γιατί θα προκύψει κάποια στιγμή σαν ερώτηση. Η ουσία, το τι μπορεί να γίνει βάσει φύσης στην εγκυμοσύνη είναι άλλο πράγμα. Είναι δυνατόν ο φόνος να γίνει δικαίωμα και νόμος;

Με είχε ρωτήσει παλιά η Ελεωνόρα Μελέτη αν θα κρατούσα παιδί από βιασμό είπα ναι, το ίδιο θα πω και τώρα αν με ρωτήσεις. Μακάρι να μην το ξανακάνει καμία γυναίκα, το λέω με ανθρώπινο πόνο. Δεν το κατακρίνω. Είναι και θα παραμείνει το μεγαλύτερο έγκλημα στην ανθρωπότητα ο φόνος. Τον φόνο το κάναμε άμβλωση. Ο φόνος δεν πρέπει να γίνει ποτέ δικαίωμα. Δεν καταδικάζεται ο φόνος στην κοιλιά αλλά ο απέξω καταδικάζεται».

