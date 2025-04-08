Λένα Παπαληγούρα: «Αν η Οικονομάκου ήταν άντρας δεν θα σχολιαζόταν το ίδιο»

Σε εκδήλωση για τις γυναίκες και την ισότητα βρέθηκε χθες βράδυ η Λένα Παπαληγούρα και μίλησε στις κάμερες για το πόσο ποτισμένη με τα στερεότυπα είναι ακόμα η κοινωνίας μας και εμείς οι ίδιοι.

-Έχει τύχει ποτέ να βρεθείτε σε κάποια δουλειά και να καταλάβετε ότι κάποιος άντρας συνάδελφος στο ίδιο level παίρνει πολύ περισσότερα χρήματα;

«Ναι, μου έχει τύχει και μάλιστα ήταν και φίλος και μου είπε ο ίδιος «δεν πιστεύω να δεχτείς» και λέω, όχι βέβαια δεν θα δεχτώ. Είμαστε τόσο ποτισμένοι από αυτά τα στερεότυπα, είναι τόσο πολύ μέσα μας που κι εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου να λέω στους γιους μου πράγματα που δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να έχω πει, απλά έχω δαγκωθεί κι έχω πει συγγνώμη. Η κοινωνία μας είναι γεμάτη από τέτοια. Απλά πρέπει να έχεις την ψυχραιμία εκείνη τη στιγμή και να απαντάς»

-Η Αθηνά Οικονομάκου έχει σχολιαστεί αρκετά για το πώς προβάλει τη σχέση της, αν ήταν άντρας πιστεύετε ότι θα είχε σχολιαστεί το ίδιο;

«Όχι δεν θα είχε σχολιαστεί το ίδιο. Η γυναίκα ακόμα και σήμερα έχει κάποια «πρέπει» που πρέπει να ακολουθεί ως προς την προσωπική της ζωή, ως προς το δημόσιο προφίλ της, αλλιώς σχολιάζεται. Για μένα, ας κρίνουμε πρώτα τους εαυτούς μας και μετά να κρίνουμε τους άλλους»

