Φαίη Σκορδά: Μετάνιωσε για θέμα που έπαιξε και το είπε ανοιχτά

Ένα θέμα που έπαιξαν στο Buongiorno την Παρασκευή και έκανε τον γύρο των media ήταν αυτό του unfollow του Χρίστου Κούγια και της μητέρας του Εύης Βατίδου στα social media με τους δυο τους να βρίσκονται για αυτό το θέμα αντιμέτωποι με τις τηλεοπτικές κάμερες στο 40ήμερο μνημόσυνο του εκλιπόντα Αλέξη Κούγια.

Διαβάστε ακόμα : Βάνα Μπάρμπα: «Φυσικά και πέρασα κατάθλιψη. Πέρασα τη φάση της προσωπικής απόρριψης»

Με αφορμή αυτά τα βίντεο και τις ερωτήσεις που δέχτηκαν η Φαίη Σκορδά δήλωσε δημόσια πως κακώς το έπαιξαν το θέμα και αν ήξερε τι θα ακολουθούσε θα το έκοβε κι ας το είχαν πρώτοι. Και εξήγησε αναλυτικά το γιατί.

«Την Παρασκευή παίξαμε εμείς το θέμα με το unfollow και θέλω να πω κάποια πράγματα. Μίλησα με τον Χρήστο στο τηλέφωνο και ήταν κάτι που δεν τους άρεσε. Εγώ σέβομαι ένα παιδί και την οποία σχέση έχει με τη μητέρα του. Σε αυτές τις δηλώσεις όμως, εμείς οι δημοσιογράφοι κάναμε τις ερωτήσεις. Η κυρία Βατίδου ήθελα να βγει να πει κάτι, τα διάβασε, ήταν προμελετημένο. Στον Χρήστο όμως τις ερωτήσεις τις έκαναν οι δημοσιογράφοι. Δεν είχε σκοπό να πει κάποια πράγματα, ούτε για το follow ούτε για το unfollow», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά και συνέχισε απαντώντας και στον Ανδρέα Μικρούτσικο που είπε για τον Χρίστο Κούγια: «Κριτικάρει το ότι ασχολούμαστε με κάτι που έχει κάνει ο ίδιος»:

«Είδαμε έναν αδελφό προστατευτικό και πολύ γλυκό. Αν ήξερα ό,τι ακολούθησε, θα ζητούσα να μην παίξουμε το θέμα. Πρέπει να υπάρχουν και κάποια φίλτρα. Βλέπω έναν άνθρωπο που δεν θέλει ίντριγκες, δεν θέλει κόντρες, δεν θέλει να προκαλεί και βλέπω έναν αδελφό πολύ προστατευτικό με την αδελφή του. Αισθάνομαι ότι έπρεπε να τον προστατέψω. Τον παίρνουμε όλοι από όλες τις εκπομπές δέκα φορές την ημέρα, οπότε είναι λογικό να κάνει κάποιες αναρτήσεις».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.