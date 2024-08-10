Λάουρα Νάργες: Έκλεισε τα 34 με φόντο την Ακρόπολη και νέο look

Δεν την προλαβαίνουμε. Από καστανή έγινε πάλι κατάξανθη και με full μακριά μαλλιά για τις ανάγκες της φωτογράφησης της πρώτης της συλλογής μαγιό και πλέον αφού πέρασε μια βόλτα από την οικογένειά της στη Γερμανία η Λάουρα Νάργες ξεφορτώθηκε τα extensions και κυκλοφορεί με το μοδάτο καρέ!

Το γλυκό κορίτσι που εδώ και λίγα χρόνια έχει απεμπλακεί από τα τηλεοπτικά δρώμενα και έχει αφιερωθεί στον γιο της και τον άντρα της Χρήστο Σαντικάι, χθες είχε τα γενέθλιά της και έκανε πάρτι με θέα την Ακρόπολη.

Με λίγους και καλούς φίλους και φυσικά τον Χρήστο της πάντα πλάι της "Χρόνια πολλά Queen μου" της έγραψε, η Λάουρα έσβησε τα κεράκια στην τούρτα της. 34 πια και ίσως στην πιο όμορφη περίοδο της ζωής της.

