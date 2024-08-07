Λογαριασμός
Σίσσυ Χρηστίδου: Πήγε τον Σταματόπουλο στο ωραιότερο μέρος της Κρήτης και τον... πάγωσε

Ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Κρήτης

Σίσσυ Χρηστίδου: Πήγε τον Σταματόπουλο στο ωραιότερο μέρος της Κρήτης και τον...πάγωσε

Αν και συνήθως ειδικά το καλοκαίρι είναι γεμάτο κόσμο η Σίσσυ Χρηστίδου, ο Παύλος Σταματόπουλος και η παρέα τους στάθηκαν μάλλον τυχεροί, ή πήγαν αρκετά νωρίς και έτσι απόλαυσαν το μαγικό αυτό μέρος σχεδόν πριβέ.

Το φαράγγι του Κουρταλιώτη που καταλήγει στην πασίγνωστη Πρέβελη είναι από τα πιο όμορφα μέρη της Κρήτης και αν βρεθείτε προς τα εκεί αξίζει πραγματικά να το επισκεφθείτε. Βρίσκεται στον δρόμο που οδηγεί από το Ρέθυμνο προς τη διάσημη παραλία.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

