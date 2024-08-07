Η Ρενγκίν είναι αποφασισμένη να ξεκαθαρίσει την κατάσταση οριστικά και δημόσια. Όμως, ο Τιμούρ την προλαβαίνει και κάνει μία αποκάλυψη που προκαλεί αναστάτωση σε όλους…

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Δείτε το trailer:

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Ρενγκίν έχει πάρει την απόφασή της – πρέπει να ξεκαθαρίσει την ιστορία με τον Τιμούρ οριστικά. Όλοι πρέπει να μάθουν την αλήθεια για τη σχέση τους και την κόρη τους, την Πάρλα. Και αυτό θα γίνει στο φιλανθρωπικό γκαλά του νοσοκομείου μπροστά σε όλους. Δεν προλαβαίνει όμως να κάνει τη δική της αποκάλυψη γιατί ο Τιμούρ έχει να μοιραστεί μία άλλη αλήθεια με τους παρευρισκόμενους: η Μπαχάρ είναι σύζυγός του και μάλιστα ο έρωτας της ζωής του. Όλοι μένουν άφωνοι, η Ρενγκίν σοκάρεται, ο Εβρέν στεναχωριέται και η Μπαχάρ θυμώνει.

Αν και θυμωμένη, διατηρεί τις αμφιβολίες της για την αγάπη του Τιμούρ και τον ρωτά ευθέως αν την απατά με τη Ρενγκίν. Όσο εκείνος τη διαβεβαιώνει για το αντίθετο, εκείνη βρίσκει τρόπο και μαθαίνει την αλήθεια. Ο Τιμούρ δεν αντέχει να χάνει και θέλει να κρατήσει και τις δύο. Όμως κινδυνεύει να τις χάσει – και την Μπαχάρ που κουράστηκε με τα ψέματά του και τη Ρενγκίν που κουράστηκε να τον περιμένει.

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

Δείτε το sneak preview:

BAHAR - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑÏ

Δείτε την ιστορία από την αρχή:

https://www.skai.gr/tv/show/seires/bahar-kainourgia-archi/sezon-2023-2024#tab1

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.