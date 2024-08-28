Κλέλια Ανδριολάτου-Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Στη Βουδαπέστη για γυρίσματα του Maestro

Μόλις χθες μας έδειξαν οτι πετάνε μαζί και δήλωναν νυσταγμένοι χωρίς όμως να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον προορισμό τους. Τελικά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου βρίσκονται στη Βουδαπέστη για να κάνουν γυρίσματα για τον επόμενο κύκλο του Maestro που έρχεται.

Αυτός ο έρωτας, ο κινηματογραφικός, συνεχίζεται και βγαίνει εκτός Ελλάδος στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας στις όχθες του Δούναβη που είμαστε σίγουροι πως θα μας χαρίσει μοναδικές εικόνες.

