Κωνσταντία Χριστοφορίδου: Εξηγεί γιατί δεν την βλέπουμε στην τηλεόραση και ποια είναι η νέα της ιδιότητα

Δεν μιλάει συχνά me συνεντεύξεις η Κωνσταντία Χριστοφορίδου αλλά αυτή τη φορά μίλησε στο Happy Day και εξήγησε γιατί έχει στραφεί στο TikTok.

«Είμαι καινούρια στο TikTok, το κάνω σχεδόν τρία χρόνια και αυτοπροσδιορίστηκα ως "ψηφιακή ηθοποιός". Πιστεύω πολύ στο TikTok και στη δύναμή του, έχω φοβερή επαφή με τον κόσμο την αλήθεια του. Αυτό ζηλεύουν όλοι, δεν έχει αυτό το δήθεν.

Αυτό ήθελα να κάνω, είναι εργασία. Αν πετύχει αυτό, γιατί σειρά στο TikΤοκ δεν υπάρχει άλλη, πιστεύω ότι ουσιαστικά είναι σαν να ανοίγει ένα νέο παράθυρο, μία νέα θέση εργασίας για τους ηθοποιούς», επισήμανε για τα βίντεο που ανεβάζει με τον Γιάννη Κατινάκη.

Εξήγησε βέβαια γιατί απέχει τηλεοπτικά:

«Στην εποχή του έκανα τηλεόραση πήρα πολλή αγάπη από τον κόσμο.

Πια η τηλεόραση θεωρώ ότι δεν σέβεται τους ηθοποιούς. Έχω ακούσει τέρατα. Ο σεβασμός ξεκινάει από το οικονομικό. Όταν εξευτελίζεις τους ανθρώπους και προτείνεις ένα μικρό ποσό σε ανθρώπους με ένα παρελθόν, δεν τους σέβεσαι. Όταν θα με δείτε στην τηλεόραση και όσες φορές με έχετε δει, σημαίνει ότι έχω πληρωθεί με έναν τρόπο που με έχουν σεβαστεί» ανέφερε.

Μιλώντας για τη ζωή της είπε ότι «είμαστε στα κάγκελα» με τις κόρες της που είναι στην εφηβεία.

«Η Κατερίνη είναι η πόλη μου, το πατρικό μου. Το χρειαζόμουν να γυρίσω στη δεύτερη εγκυμοσύνη. Ήταν οικονομική κρίση και είχαν τιναχτεί όλα. Αναγκάστηκα να πάω. Δεν είχα άλλη επιλογή» ανέφερε.

