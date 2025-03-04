Σχοινάς: Η απώλεια του αδερφού του και ο λόγος της αποχώρησής του από το σχήμα με τον Μαζωνάκη

O ίδιος ο Διονύσης Σχοινάς προτιμάει να πιστεύει πως ο Τόλης, ο αγαπημένος αδερφός του, που έφυγε από τη ζωή εντελώς ξαφνικά τον Νοέμβριο του 2014 βρίσκεται στη Μύκονο και δεν θα γυρίσει…

Πλέον όμως μπορεί να μιλάει για το θέμα αυτό το οποίο ανέφερε αρκετά διακριτικά η Φαίη Σκορδά έχοντάς τον απέναντί της στη εκπομπή Buongiorno, αποκαλύπτοντας πως αυτό που τον κράτησε τότε εκτός από την Καίτη Γαρμπή και τον γιο του ήταν και το ότι έπρεπε να σταθεί στους γονείς του που πέρασαν εξίσου αν όχι και περισσότερο δύσκολα.

Ενώ αποκάλυψε και πόσο του στοίχισε η βραδιά του Ιανουαρίου του 2020, που άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι τους ακολουθώντας την Καίτη Γαρμπή όταν σχόλασε από το μαγαζί που εμφανιζόταν και τους κράτησαν όμηρους αποσπώντας ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από το χρηματοκιβώτιο τους. «Ήταν σαν ένα κακό όνειρο. Μου άφησε ότι εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια, τελείωσε. Έχουμε άνθρωπο έξω από το σπίτι όλη την ημέρα. Μπορεί να ξυπνήσω στις 4 τα ξημερώματα και να ανοίξω να δω τις κάμερες. Εκεί που δεν είχα καμία φοβία, έχω αυτό το πράγμα: ότι μπορεί να μου πειράξουν την οικογένεια», αποκάλυψε ο Διονύσης Σχοινάς και συνέχισε: «Το χειρότερό μου ήταν ότι ήμουν εκεί μέσα και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ήταν σαν να μου «τα κόψανε». Σωστά έπραξα και δεν έκανα κάτι εκείνη την ώρα αλλά λες: δεν είναι δυνατόν να μη μπορώ να κάνω τίποτα».

Τέλος ξεκαθάρισε και τι συνέβη το φθινόπωρο του 2022 όταν αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαφνικά και βρέθηκε στα δικαστήρια από τα οποία δικαιώθηκε μόλις πριν από δύο εβδομάδες:

«Δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω αλλά τι να πω; Τα είχαν πει όλα οι ειδήσεις μόνες τους. Όλα τα κανάλια τότε είχαν αυτό το θέμα, ότι έφυγα από εκείνο το σχήμα με τον Γιώργο και μαλώσαμε και μου ζητούσαν ένα εκατομμύριο αποζημίωση» είπε ο τραγουδιστής όταν ρωτήθηκε για το θέμα και συνέχισε:

“Το δικαστήριο πριν δύο βδομάδες το κέρδισα και δεν υπήρχε κανένα κανάλι εκεί για να το πει, εκτός από κάποιον άνθρωπο που βγήκε και το ‘πε. Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου αλλά λέω: κοίτα, ρε παιδί μου, όλα τα κανάλια το έπαιξαν τότε για να γίνει διαφήμιση για το μαγαζί, γιατί το ξεκίνησαν οι ίδιοι, και τώρα που κέρδισα το δικαστήριο, δεν βγαίνει κανείς να το πει»

Τους την… έδωσε και επειδή έφυγα ξαφνικά από το σχήμα, επειδή δεν πέρναγα καλά, μου έκαναν μήνυση για διαφυγόντα κέρδη. Δεν πέρναγα καλά, είπαμε άλλα πράγματα και δεν έγιναν, οπότε… φιλάκια! Επειδή έχω βάλει την υπογραφή μου, δεν θα κάτσω τώρα εγώ να τα ανεχτώ, αν δεν περνάω καλά. Θα τα κάψω όλα. Δεν θα περάσω καλά στα 55 μου; Είστε τρελοί;»

