Tο Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας στη σκηνή του Θεάτρου του Κολλεγίου Αθηνών

Ένα από τα ωραιότερα και πιο δημοφιλή έργα του Σαίξπηρ - και έργο σταθμός για το Κολλέγιο Αθηνών χάρη στην παράσταση που σκηνοθέτησε 89 χρόνια πριν ο τότε καθηγητής αγγλικών Κάρολος Κουν με τη συμμετοχή μαθητών – το περίφημο «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» ανεβαίνει φέτος από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού (ΣΑΚΑ).



Στην επέτειο των 100 ετών από την ίδρυση του Κολλεγίου, ο ΣΑΚΑ συμμετέχει στον εορτασμό, τιμώντας τον κορυφαίο Κάρολο Κουν, ο οποίος ανέβασε το 1936 με μεγάλη επιτυχία με μαθητές, στο θέατρο Χωρέμη, το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας».



Από τη μια ο έρωτας, η εξουσία, η κοινωνία κι οι νόμοι των ανθρώπων, κι από την άλλη η φύση με τα στοιχειά της και τους δικούς της νόμους, πλέκονται μεταξύ τους και παρασύρουν τον θεατή σ’ έναν κόσμο μαγικό, όπου όνειρο και πραγματικότητα αναμειγνύονται σ’ ένα παραμυθένιο και συχνά κωμικό χαρμάνι, δημιουργώντας μια λυρική φαντασμαγορία.



Έχοντας τη δική του σχέση με το έργο, ο σκηνοθέτης, μαζί με τη Βάνα Πεφάνη, της φετινής παράστασης, Κώστας Αρζόγλου ανέβασε το 1996 το έργο στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, με επαγγελματίες ηθοποιούς, τιμώντας τον Κάρολο Κουν στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 70 χρόνια του σχολείου.



Οι απόφοιτοι του Κολλεγίου γιορτάζουν τον ένα αιώνα του σχολείου τους με ένα ταξίδι μαγικό σ’ έναν παραμυθένιο κόσμο όπου κανείς δεν ξέρει πού τελειώνει η πραγματικότητα και πού αρχίζει το όνειρο.



Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν από τις 7 έως τις 11 Μαρτίου, στο θέατρο Κολλεγίου Αθηνών. Μέρος των εσόδων θα ενισχύσει το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών.



To Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, ένα από τα ωραιότερα και δημοφιλέστερα έργα του Σαίξπηρ, επιστρέφει στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, που γιορτάζει φέτος έναν αιώνα ζωής. Το αριστούργημα του Άγγλου δραματουργού, σε σκηνοθεσία των Κώστα Αρζόγλου και Βάνας Πεφάνη, ζωντανεύει στη σκηνή του Θεάτρου Κολλεγίου Αθηνών, από τις 7 έως και τις 11 Μαρτίου 2025, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσομε ένα όνειρο γεμάτο μαγεία και ρομαντισμό.



Φόρος τιμής στον Κάρολο Κουν



Το όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας είναι ένα έργο σταθμός για το Κολλέγιο Αθηνών, το οποίο κλείνει φέτος 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Το 1936, το ανέβασε με μεγάλη επιτυχία, με μαθητές του σχολείου, στο θέατρο Χωρέμη, ο τότε καθηγητής αγγλικών Κάρολος Κουν. Και το 1996, το ανέβασε στο θέατρο Κολλεγίου Αθηνών, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 70 χρόνια του σχολείου και για να τιμήσει τον Κάρολο Κουν, ο σκηνοθέτης Κώστας Αρζόγλου, με επαγγελματίες ηθοποιούς.



Ανεβάζοντας το συγκεκριμένο έργο και φέτος που το Κολλέγιο Αθηνών γιορτάζει τα 100 χρόνια του, αποδίδεται φόρος τιμής στον μεγάλο θεατράνθρωπο Κάρολο Κουν, ο οποίος άφησε το στίγμα του εκτός από τον κόσμο του θεάτρου και στο ίδιο το σχολείο.



Το Κολλέγιο Αθηνών, λοιπόν, γιορτάζει τα 100 χρόνια του με ένα ταξίδι μαγικό σ’ έναν παραμυθένιο κόσμο όπου κανείς δεν ξέρει πού τελειώνει η πραγματικότητα και πού αρχίζει το όνειρο. Εξάλλου τα πιο σημαντικά πράγματα συχνά από ένα όνειρο δεν ξεκινάνε;



Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας

Από 7 έως και 11 Μαρτίου στο Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών

Ώρα έναρξη 20:30

Πληροφορίες και εισιτήρια: www.saka.gr



