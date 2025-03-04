Αυτές οι κούκλες Barbie είναι εμπνευσμένες από δυναμικές φιλίες γυναικών – Δείτε video

Η Mattel, ενόψει της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, παρουσίασε οκτώ μοναδικές Barbie που τιμούν τη γυναικεία φιλία και την αλληλεγγύη. Οι συγκεκριμένες κούκλες αποτελούν μέρος της σειράς «Role Model» και δεν είναι προς πώληση. Εμπνέονται από τέσσερα δυναμικά ζευγάρια γυναικών που έχουν ξεχωρίσει στον τομέα τους και έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς φιλίας.

Ένα από αυτά είναι οι πρωταγωνίστριες του «Ted Lasso» Χάνα Γουάντινγκχεμ και Τζούνο Τεμπλ. Στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά υποδύονται τις κολλητές φίλες ενώ έχουν αναπτύξει μια δυνατή φιλία και στην πραγματική ζωή.

«Ελπίζω οι κούκλες μας να είναι ένα σύμβολο που ενθαρρύνει και γιορτάζει κάθε είδους γυναικεία φιλία, μέσα από τις λαμπερές στιγμές που μοιράζονται, αλλά κυρίως μέσα από όλες τις συνηθισμένες ημέρες που χρειάζεται περισσότερο αγάπη, δύναμη και υποστήριξη», είπε η Χάνα Γουάντινγκχεμ όπου η κούκλα της φορά μια εντυπωσιακή δημιουργία εμπνευσμένη από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των βραβείων SAG 2024. Το μπορντό φόρεμα είχε την υπογραφή Tony Ward, ενώ το συνδύασε με ένα clutch από χαρτόνι, που είχε φτιάξει η κόρη της.

🎥 | hannah waddingham and juno temple discuss their friendship and having their own 'role model' barbie's created for international women's day pic.twitter.com/iZoQqbC3eU — best of hannah waddingham (@ofwaddingham) March 4, 2025

«Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, είχα την τύχη να βοηθήσω να ειπωθούν οι ιστορίες τόσων πολλών καταπληκτικών γυναικών και τώρα να αναγνωρίζεται η δική μου ιστορία -και η φιλία μου με τη Χάνα με αυτόν τον τρόπο. Είναι πραγματικά τιμή και μια εμβληματική στιγμή που θα κρατώ για πάντα πολύτιμη στην καρδιά μου», ανέφερε, μεταξύ άλλων η Τζούνο Τεμπλ. Σύμφωνα με την «Daily Mail», η κούκλα της αποτίει φόρο τιμής στην εμφάνισή της στα περσινά βραβεία Emmy όπου φορούσε μία vintage πορτοκαλί δημιουργία Roberto Cavalli.

Ash Barty and Evonne Goolagong Cawley have been immortalised as Barbie dolls for International Women’s Day.



The tennis legends share an insight into their amazing friendship.



FULL STORY ➡️ https://t.co/dxoo3TKH8P pic.twitter.com/ZYLR8kWl9S — CODE Sports (@codesportsau) March 4, 2025

Επίσης, η σειρά περιλαμβάνει και άλλα ζευγάρια γυναικών που έχουν διακριθεί για το έργο τους και είναι οι Αμερικανίδες Ολυμπιονίκες Τζόρνταν Τσάιλς και Τζέιντ Κάρεϊ, οι ακτιβίστριες Πάολα Αντονίνι και Κέλεν Φερέιρα και οι πρώην κορυφαίες τενίστριες από την Αυστραλία, Ιβόν Γκούλαγκονγκ Κόλεϊ και Άσλεϊ Μπάρτι.

