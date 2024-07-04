Κόνι Μεταξά: «Γράφτηκε ότι έχω χωρίσει γιατί έβγαλα τη βέρα μoυ. Είμαι πολύ εύκολος στόχος»

Πολλά έχουν γραφτεί και ακόμα περισσότερα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για την Κόνι Μεταξά, την κόρη του Λευτέρη Πανταζή και της Ζώζας Μεταξά, όσον αφορά το γάμο της με τον πολίστα Μάριο Καπότση με τις φήμες να τους θέλουν στα χωρίσματα.

Η ίδια χθες το βράδυ στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» το διέψευσε λέγοντας: «Είμαι καλά στον γάμο μου. Γράφτηκε ότι έχω χωρίσει γιατί έβγαλα τη βέρα μου. Μετά έλεγαν ότι δεν ανεβάζω τον Μάριο στα social media. Που εγώ δεν τον ανέβαζα ποτέ γιατί θεωρεί ότι θα τον ματιάσουν και εγώ πιστεύω στο μάτι».

Στα Social Media βέβαια που είναι ιδιαίτερα ενεργή τα σχόλια ποικίλλουν με πολλά να είναι εξαιρετικά επιθετικά ακόμα και πολύ προσβλητικά για εκείνη. Η Κόνι όμως που έζησε για πολλά χρόνια στην Αμερική όπου και σπούδασε καταλαβαίνει γιατί συμβαίνει αυτό:

«Δεν θεωρώ ότι με έχουν αποδεχθεί ακόμα. Πλέον στην ηλικία που είμαι, στα 22 μου μόλις χρόνια, δεν θα μπορούσα να ζήσω στην Αμερική γιατί μου αρέσει η ζωή στην Ελλάδα έτσι όπως την έχω διαμορφώσει αυτή τη στιγμή. Στην Αμερική όμως η διαφορά είναι ότι είναι λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι όσον αφορά την διαφορετικότητα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει και εκεί κακία αλλά όχι στις πολιτείες που θα ζούσα και ζούσα εγώ» είπε και συνέχισε τονίζοντας:

«Είμαι ένας πάρα πολύ εύκολος στόχος. Πολύ εύκολος στόχος, σκέψου το. Είμαι μια κοπέλα αρχικά, είμαι κορίτσι. Δεύτερον είμαι από γνωστούς γονείς που και ο ΛΕΠΑ είναι πιο τσαχπίνης όπως επίσης είναι και η μαμά μου. Ήμουν έξω, λέω αυτό που σκέφτομαι, δεν φοβάμαι να τσαλακωθώ και πολλές φορές, όταν βλέπουν ανθρώπους που τολμάνε να είναι ο εαυτός τους, τον περισσότερο κόσμο τον ενοχλεί»

Ενώ μίλησε και για τον τρόπο που η ίδια αντιμετωπίζει αυτό το κύμα τοξικότητας όταν το δέχεται:

«Νομίζω ότι η βάση είναι να έχει ένας άνθρωπος αυτοπεποίθηση με την προσωπικότητα και τον εαυτό του, επειδή οι περισσότεροι φοβούνται να είναι ο πραγματικός εαυτός τους λόγω του τι θα πουν οι γύρω. Εγώ αυτό δεν το είχα ποτέ οπότε λίγο αυτό νομίζω πως κάνει τον άλλον να δυσκολεύεται. Σου λέει, «αυτή είναι ψωνάρα και μπορεί αν είναι ο εαυτός της;».

