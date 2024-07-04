Khloe Kardashian: Το επικό party, η σέξι εμφάνιση και το απίθανο σκηνικό saloon

Kυριολεκτικά, αφού στο party γενεθλίων της Khloe Kardashian σύσσωμη η οικογένεια αλλά και οι φίλοι πετούσαν χαρτονομίσματα στον αέρα με ειδικά πιστόλια σε ένα σκηνικό Sallοon που στήθηκε ειδικά για τη βραδιά από την αρχή!

Και όταν λέμε σκηνικό, μη φανταστείτε τίποτα προχειροδουλειές. Μιλάμε για υπερπαραγωγή προσεγμένη μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Τι επιγραφές, πόρτες ανακλεινόμενες, πίστα, τραπέζια, ακόμα και τα ρούχα των καλεσμένων και της εορτάζουσας Khloe ήταν σχεδιασμένα ειδικά για αυτή την περίσταση.

