Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απάντησε μετά τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε με δόση ειρωνίας την πρόσφατη πολιτογράφηση του ηθοποιού και της συζύγου του, Αμάλ Κλούνεϊ, ως Γάλλων πολιτών, «καλά νέα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε σε πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Κλούνεϊ, η Αμάλ και τα 8χρονα δίδυμα παιδιά τους, Αλεξάντερ και Έλα, απέκτησαν γαλλική υπηκοότητα, σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, αποκαλώντας το ζευγάρι «δύο από τους χειρότερους πολιτικούς προγνώστες όλων των εποχών».

Ο ηθοποιός έδωσε την πληρωμένη του απάντηση μετά από δύο ημέρες

«Συμφωνώ απόλυτα με τον τωρινό πρόεδρο. Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία. Θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο», αναφερόμενος στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές. Η δήλωση κοινοποιήθηκε αρχικά στο The Hollywood Reporter την Πρωτοχρονιά.

Η απάντηση του ηθοποιού ήρθε αφού ο Τραμπ έγραψε ότι ήταν «καλά νέα» το γεγονός ότι οι Κλούνεϊ «έγιναν επίσημα πολίτες της Γαλλίας, η οποία δυστυχώς βρίσκεται εν μέσω ενός μεγάλου προβλήματος εγκληματικότητας λόγω της απολύτως φρικτής διαχείρισης της μετανάστευσης, παρόμοιας με αυτή που είχαμε υπό τον Υπναρά Τζο Μπάιντεν».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στο άρθρο γνώμης που έγραψε ο Τζορτζ για τους New York Times τον Ιούλιο του 2024, στο οποίο προέτρεπε τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί. Το άρθρο δημοσιεύθηκε μετά την εμφάνιση του Μπάιντεν σε προεδρικό ντιμπέιτ τον Ιούνιο του 2024, που προκάλεσε ανησυχία σε πολλούς.

Ο Τραμπ συνέχισε στην ανάρτησή του την Τετάρτη:

«Θυμάστε όταν ο Κλούνεϊ, μετά το πλέον διαβόητο ντιμπέιτ, εγκατέλειψε τον Τζο κατά τη διάρκεια ενός εράνου, μόνο και μόνο για να υποστηρίξει έναν άλλο σπουδαίο υποψήφιο, τη Jamala(K!), η οποία τώρα παλεύει με τον χειρότερο κυβερνήτη της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Tim Waltz και Gavin Newscum, για το ποιος θα οδηγήσει τους Δημοκρατικούς στη μελλοντική τους ήττα».

Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι «ο Κλούνεϊ πήρε περισσότερη δημοσιότητα για την πολιτική απ’ ό,τι για τις ελάχιστες και εντελώς μέτριες ταινίες του».

«Δεν ήταν καθόλου κινηματογραφικός αστέρας, ήταν απλώς ένας μέσος τύπος που παραπονιόταν συνεχώς για την κοινή λογική στην πολιτική», έγραψε ο Τραμπ.

Η ανάρτηση έρχεται μετά από δηλώσεις του Τζορτζ, ο οποίος εδώ και καιρό είναι έντονος επικριτής του Τραμπ, ότι το όνομα Τραμπ θα κατέληγε «στο χρονοντούλαπο της ιστορίας» μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

«Αυτό το όνομα θα συνδέεται για πάντα με την εξέγερση», είχε πει ο Κλούνεϊ το 2021 σε επεισόδιο του podcast The Business του KCRW.

Η Αμάλ, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει επίσης επικρίνει στο παρελθόν τη μεταχείριση του Τραμπ προς τον Τύπο, υποστηρίζοντας το 2019 ότι η ρητορική του προέδρου καθιστά «τους έντιμους δημοσιογράφους σε όλο τον κόσμο πιο ευάλωτους σε κακοποίηση».

Παρά τα πρόσφατα σχόλιά του για τον πρόεδρο, ο Τζορτζ αναγνώρισε ότι κάποτε γνώριζε τον Τραμπ «πολύ καλά», μιλώντας σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Variety.

Ο ηθοποιός δήλωσε:

«Μου τηλεφωνούσε συχνά και προσπάθησε να με βοηθήσει κάποτε να μπω σε νοσοκομείο για να δω έναν χειρουργό σπονδυλικής στήλης. Τον έβλεπα σε κλαμπ και εστιατόρια. Ήταν μεγάλος χαβαλές. Ε, ήταν. Όλα αυτά άλλαξαν».

Οι Κλούνεϊ ζουν σήμερα στη Γαλλία, εν μέρει λόγω των ανησυχιών του Τζορτζ για το «να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας στο Λος Άντζελες, μέσα στην κουλτούρα του Χόλιγουντ».

