Η κορυφαία παίκτρια του WNBA Κέιτλιν Κλαρκ (Caitlin Clark) θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο ένα εικονογραφημένο βιβλίο εμπνευσμένο από τη δική της, μοναδική διαδρομή.

Ο εκδοτικός οίκος Random House Books for Young Readers ανακοίνωσε ότι το βιβλίο, με τίτλο «EXTRAordinary! A Little EXTRA to Reach BIG Dreams» αναμένεται στα βιβλιοπωλεία στις 3 Νοεμβρίου. Γραμμένο σε έμμετρο λόγο, το έργο της Κλαρκ μεταφέρει ένα δυνατό μήνυμα για την αξία της επιμονής και της αλληλοϋποστήριξης.

Σε συνεργασία με την εικονογράφο Αντριάνα Πρεντόι (Adriana Predoi), η αθλήτρια άντλησε έμπνευση από μια επιγραφή που υπήρχε πάνω από τον καθρέφτη του παιδικού της δωματίου: «Η διαφορά ανάμεσα στο συνηθισμένο και το εξαιρετικό είναι το λίγο παραπάνω».

«Το μπάσκετ μού χάρισε απίστευτες ευκαιρίες, όμως αυτό που είχε πάντα τη μεγαλύτερη σημασία για μένα ήταν οι άνθρωποι που με στήριξαν στη διαδρομή μου» δήλωσε η ίδια.

«Ελπίζω το βιβλίο να θυμίσει στα παιδιά ότι δεν είναι μόνα καθώς κυνηγούν τα όνειρά τους και ότι η επιπλέον προσπάθεια που αφιερώνουμε στις στιγμές και στους ανθρώπους είναι αυτή που μας κάνει πραγματικά ξεχωριστούς», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το AP, η 24χρονη γκαρντ των Indiana Fever, στην οποία πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό η άνοδος του ενδιαφέροντος για το γυναικείο μπάσκετ, επέστρεψε πρόσφατα στα γήπεδα. Μετά από μια δύσκολη χρονιά το 2025, όπου οι τραυματισμοί της επέτρεψαν να αγωνιστεί σε μόλις 13 παιχνίδια, σημείωσε επτά πόντους το περασμένο Σάββατο στην επικράτηση της ομάδας της σε αγώνα προετοιμασίας απέναντι στις New York Liberty.

Πηγή: skai.gr

