Keanu Reeves: Θέλει να παίξει σε ταινία της Marvel

Ενόψει της κυκλοφορίας του «John Wick: Chapter 4» την επόμενη εβδομάδα, ο Κιάνου Ριβς αποκάλυψε ότι ελπίζει να ενταχθεί στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel στο μέλλον.

Σε συνέντευξή του στο Looper, ο ηθοποιός ρωτήθηκε αν θα τον ενδιέφερε να παίξει σε ταινία της Marvel και απάντησε θετικά, εξηγώντας ότι αγαπάει τις ταινίες και ότι ελπίζει να βρουν κάτι για το οποίο θα είναι κατάλληλος στο μέλλον.

Keanu Reeves Wants to Join the Marvel Cinematic Universehttps://t.co/UHhg5kEiVX