Ελένη Κρίτα: Το «Παρά Πέντε», η λανθασμένη της πρόβλεψη και η καθησυχαστική Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Ήταν η συμπεθέρα της Ζουμπουλίας, η σνομπ Μαριλένα Δορκοφίκη που μας χάρισε αξέχαστες στιγμές και ατάκες στο «Παρά Πέντε». Η ίδια η Ελένη Κρίτα όμως αν και λάτρεψε το σενάριο, πίστευε πως η σειρά θα κοπεί στα πρώτα επεισόδια.

Μιλώντας στο περιοδικό My Tv και την Μαίρη Καράμπελα με αφορμή τη νέα κωμωδία «VIΠ Καλά Γεράματα» η ηθοποιός αποκάλυψε πως η ίδια δεν πέφτει μέσα στις προβλέψεις της

-Όταν διαβάζετε ένα σενάριο, καταλαβαίνετε αμέσως αν θα κάνει επιτυχία;

«Όχι, καθόλου! Το «Παρά πέντε» σκεφτόμουν ότι μπορεί να κοπεί στα πρώτα πέντε επεισόδια. Όταν διάβασα το σενάριο, ξετρελάθηκα. Μου άρεσε πάρα πολύ αλλά φοβήθηκα επειδή είχε σουρεαλιστικό χιούμορ. Ήταν μία παρέα από περίεργους και διαφορετικούς ανθρώπους, η οποία μπορεί να μην ενδιέφερε το κοινό. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου ήταν σίγουρη ότι θα πάει καλά η σειρά και με καθησύχαζε. Δεν είμαι καλή στις προβλέψεις και πάντα κρατάω… μικρό καλάθι».

Διαβάστε ακόμα : Ελεονώρα Μελέτη: «Τα τελευταία 4-5 χρόνια στην τηλεόραση δεν ήταν ευτυχισμένα χρόνια»

-Τι θυμάστε από τη θρυλική αυτή σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη;

«Θυμάμαι πάρα πολλά και όμορφα πράγματα. Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε αυτή τη σειρά και είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα. Θυμάμαι έντονα πάρα πολλές σκηνές, τα γέλια που κάναμε αλλά και το πολύ τρέξιμο και τα πολύωρα γυρίσματα. Το «Παρά πέντε» είναι μια δουλειά που όλους μας μάς έχει σημαδέψει».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.