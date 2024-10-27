The Voice Of Greece: Πρώην ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου στο talent show

Ο Βασίλης Δαλκαφούκης ξεκίνησε από τη Μεσσηνία και ως έφηβος θεωρούνταν από τα μεγάλα ταλέντα.

Ξεκίνησε από τον ΑΟ Διαβολιτσίου, στην συνέχεια αγωνίστηκε για τρία χρόνια στον Αίαντα Καλαμάτας και στην συνέχεια μεταπήδησε στον Ατρόμητο Αθηνων (Κ17 – Κ20) αλλά και στην ανδρική ομάδα.

Επίσης, έπαιξε στον ΑΟ Λουτρακίου επί Γ’ Εθνική (δανεικός από τον Ατρόμητο). Την σεζόν 2019 – 2020 φόρεσε την φανέλα του Απόλλωνα Καλαμάτας όπου σημείωσε 11 γκολ. Ένας σοβαρός τραυματισμός όμως έδωσε τέλος στην καριέρα του σε επαγγελματικό επίπεδο και κάπου εκεί, ενώ ακόμα παίζει ποδόσφαιρο, αποφάσισε να ξεκιν΄σηει να κυνηγάει την άλλη μεγάλη του αγάπη, το τραγούδι.

Και κάπως έτσι ο Βασίλης Δαλκαφούκης στα 27 του χρόνια βρέθηκε στις Blind Auditions του The Voice Of Greece. Επέλεξε να πει το "Αθήνα μου" του Κωνσταντίνου Αργυρού, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να κάνει κάποια καρέκλα να γυρίσει με τον Πάνο Μουζουράκη να του λέει με άφθονο χιούμορ πως δεν γύρισε γιατί έχει θέματα με τον Αργυρό από το προηγούμενο The Voice...

