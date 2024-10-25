Κατερίνα Τσάβαλου: Ο χωρισμός, το παιδί, η εξήγηση και η φρίκη της με τα κιλά

Πολύ καιρό είχαν πάρει την απόφαση να χωρίσουν με τον πρώην πλέον σύζυγό της, η Κατερίνα Τσάβαλου και το διαζύγιό τους είναι βελούδινο. Μια κοινή απόφαση που πήραν με γνώμονα ότι δεν τους βγήκε και όλοι θα ήταν καλύτερα χώρια.

«Ο χωρισμός μου πέρασε, όπως ήθελα, πέρασε "σβηστά", προτεραιότητα και για τους δύο μας είναι το παιδί. Το ξέρανε οι δημοσιογράφοι και βγήκε όπως έπρεπε.

Ότι γίνεται είναι για καλό. Δεν πήγε για εμάς, είναι προτεραιότητα το παιδί και για τους δύο και τώρα είναι όλα καλύτερα» είπε η ίδια στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και την Αθηναΐδα Νέγκα, κόβοντας και τον αέρα της παρουσιάστριας που ξεκίνησε να αναφέρεται στο θέμα ρίχνοντας -λανθασμένα- ανάθεμα στους δημοσιογράφους πως λες κι άλλος δεν χώρισε σε σχέση με τη δημοσιότητα που πήρε το διαζύγιό της.

Πώς το πήρε τελικά η κόρη τους;

«Τα παιδιά και θέλω να το πω αυτό, καταλαβαίνουνε περισσότερα από εμάς. Εμείς το παίρνουμε πιο βαριά. Εκείνη το πήρε σαν παιχνίδι και όταν εξηγείς πώς έχουν τα πράγματα, όταν βλέπει πως είμαστε καλά το παίρνει και το καταλαβαίνει απόλυτα»

Αλήθεια η δημοσιότητα την ενοχλεί ή έχει μάθει να ζει με αυτήν;

«Η δημοσιότητα πιο πολύ με φρικάρει σε σχέση με άλλες μαμάδες. Μου έχει τύχει να είμαι σε παιδικό πάρτι, σε παιδική χαρά και να μιλάω με μία, αυτή είχε εκείνη την ώρα το κινητό της. Μου μιλάει, κάτι λέμε για τα παιδιά, και σε κάποια φάση με ρωτάει: καλέ, είχες πάρει τόσα κιλά στην εγκυμοσύνη;» είπε αρχικά η ηθοποιός και συνέχισε:

«Την ώρα δηλαδή που μιλούσαμε με έψαχνε στο ίντερνετ και έβλεπε κιλά, τα πάντα. Αυτό με φέρνει σε μία αμηχανία, όπως όταν με ρωτάνε για άλλους ηθοποιούς να χωρίσανε και τα λοιπά.

Δεν είναι φοβερό που τα κιλά απασχολούν τόσο πολύ τον κόσμο; Τώρα μου λένε: μπράβο σου, έγινες όπως ήσουν. Είμαστε υποκριτές. Μας απασχολούν τα κιλά, το με ποιον είναι ο ένας και ο άλλος, όλα αυτά που λέγονται στις εκπομπές και λέμε ότι δεν πρέπει να λέγονται. Όλα αυτά περί bodyshaming είναι όλα μούφα. Αν καθίσεις στις παρέες και ακούσεις τι λέγεται..»

