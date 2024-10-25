Happy Traveller στον ΣΚΑΪ: Το Β’ Μέρος, 27 Οκτωβρίου στις 17.40

Το Happy Traveller στον ΣΚΑΪ βρίσκεται στη Συρία, σε ένα ιδιαίτερο ταξίδι σε μία χώρα, που έχει δοκιμαστεί αρκετά τις τελευταίες δεκαετίες.

Στο δεύτερο μέρος, την Κυριακή 27 Οκτωβρίου, ο Ευτύχης αφήνει την πρωτεύουσα Δαμασκό και ταξιδεύει προς το βόρειο τμήμα της Συρίας.

Πρώτη στάση, η μικρή πόλη Maaloula, χτισμένη ανάμεσα σε εντυπωσιακά βράχια, στην οποία υπάρχουν αρκετές εκκλησίες και σημαντικά μοναστήρια.

Εκεί επισκέπτεται το εντυπωσιακό φαράγγι και το διασχίζει για να φτάσει στο ελληνορθόδοξο μοναστήρι της Αγίας Θέκλας. Βλέπει, επίσης, ένα παλιό πολυτελές ξενοδοχείο που καταστράφηκε στον πόλεμο και συναντά κόσμο που μιλάει την αρχαία γλώσσα "Αραμαϊκά".

Στη συνέχεια, πηγαίνει στο εμβληματικό κάστρο Krak des Chevaliers, που σημαίνει "Φρούριο των Ιπποτών", το οποίο έχτισαν οι Σταυροφόροι πριν από 1.000 χρόνια και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο καλοδιατηρημένα μεσαιωνικά κάστρα της Μέσης Ανατολής.

Το οδοιπορικό του Ευτύχη συνεχίζεται στην πόλη Χομς, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, στην οποία βλέπει την ιστορική εκκλησία της Τιμίας Ζώνης με τις εντυπωσιακές κατακόμβες.

Περπατά στην πολύβουη αγορά με τα παραδοσιακά προϊόντα και τρόφιμα και δοκιμάζει εξαιρετικά συριακά γλυκά και street food.

Τέλος, πηγαίνει να δει το τμήμα της πόλης που καταστράφηκε ολοσχερώς στον πόλεμο μεταξύ 2011 και 2014.

Ένα ξεχωριστό οδοιπορικό του Happy Traveller, που προσφέρει διαφορετικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή στις 17.40, στον ΣΚΑΪ.

