Κατερίνα Καινούργιου-Πάνος Κουτσουμπής: Μαζί στο Παρίσι!

Πέρασαν από την Αίγινα και φυσικά από την Πάρο, ήρθε η ώρα και για ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Και που καλύτερα από την πόλη του έρωτα, το απίστευτα όμορφο Παρίσι που ειδικά αυτό το διάστημα έχει και την τιμητική του αφού ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινούν σε λίγο καιρό.

Η Κατερίνα Καινούργιου ως γαλλομαθής, έχει τεράστια αδυναμία στο Παρίσι και το επισκέπτεται πάνω από μία φορά τον χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.