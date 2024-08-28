Λογαριασμός
Κατερίνα Καινούργιου-Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ερωτευμένοι στην Ισπανία

Μετά την πρώτη συνάντηση με την ομάδα της για τη σεζόν, έφυγαν για Ισπανία

Κατερίνα Καινούργιου-Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ερωτευμένοι στην Ισπανία

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Πάνος Κουτσουμπής βρίσκονται πάλι μαζί στο εξωτερικό. Φουλ ερωτευμένοι και στην καλύτερή τους φάση το ζευγάρι λατρεύει τα ταξίδια και αυτή τη φορά επέλεξε έναν απρόσμενο προορισμό.

Το γραφικό San Sebastian στη βορειοδυτική Ισπανία σχεδόν στα σύνορα με τη Γαλλία. Ένα πανέμορφο και άκρως τουριστικό μέρος που φημίζεται ως η πρωτεύουσα της γαστρονιμίας της βασκικής κουζίνας. 

TAGS: Κατερίνα Καινούργιου Παναγιώτης Κουτσουμπής Ισπανία WomenOnly
