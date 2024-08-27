Βρισηίδα- Σπύρος: Το weekend στη Βιέννη για τους Coldplay και ο πανάκριβος καφές

Στην Αυστρία και συγκεκριμένα στη πανέμορφη Βιέννη βρέθηκαν στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε η Βρισηίδα Ανδριώτου και ο Σπύρος Μαρτίκας με έναν μόνο σκοπό. Να παρακολουθήσουν από κοντά εκεί τη συναυλία των Coldplay.

Το ζευγάρι δεν κατάφερε να πάει στην Αθήνα αφού τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε χρόνο dt και έτσι έψαξε να βρει σε ποιόν άλλο σταθμό του tour του διάσημου συγκροτήματος μπορούσε να βρει σε λογικές τιμές θέσεις.

