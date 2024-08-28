Δούκισσα Νομικού: Καταρράκτες, φούτερ, φωτιές και βίσωνες

Φυσικά η Δούκισσα Νομικού και η οικογένειά της πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού στη θάλασσα και τα ελληνικά νησιά. Τη λατρεύει τη θάλασσα και το γράφει χρόνια τώρα στα post της από τις διακοπές της.

Τώρα όμως που μεγάλωσαν λίγο τα παιδιά, ο Σάββας και η Αναστασία, με τον σύζυγό της Δημήτρη Θεοδωρίδη αποφάσισαν να κάνουν ένα διαφορετικό ταξίδι στη φύση. Στα βουνά με καταρράκτες, κρύο, ομίχλη, τζάκια αναμμένα και βόλτες στο δάσος με τον Δημήτρη να έχει στους ώμους τον γιο του και τη Δούκισσα να τους τραβάει φωτογραφίες από το σαλέ που μένουν.

