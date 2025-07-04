Ο Γιώργος Παπαδάκης είπε σήμερα, Παρασκευή, το τελευταίο αντίο στο «Καλημέρα Ελλάδα» μετά από 34χρόνια, κλείνοντας έναν ιστορικό κύκλο στην τηλεόραση.

«Για τελευταία φορά θα κάνω αυτή τη διαδρομή. Μετά από 34 χρόνια, τον δρόμο τον ξέρω. Αλλά έχω την εντύπωση και τη Δευτέρα, χωρίς εκπομπή, εδώ θα είμαι». Στην αρχή της εκπομπής ο κ. Παπαδάκης έκανε για τελευταία φορά τη διαδρομή προς το στούντιο του «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ στο τέλος, σε φορτισμένο κλίμα απευθύνθηκε στους τηλεθεατές και τους συνεργάτες του:

«Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή γιατί αυτή την οικογένεια θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου, γιατί θα αποχωριστώ την καθημερινότητα μαζί σας. Η συγκίνηση είναι μια υπόθεση που στην τηλεόραση που πραγματικά δεν δείχνει και τα πραγματικά συναισθήματα ενός ανθρώπου. Είναι εύκολο να συγκινηθείς στην τηλεόραση. Είναι σαν να έχουμε ένα κουμπάκι που το πατάμε και ρίχνουμε ένα κλάμα να δείξουμε πως είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι. Θέλω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες, τους φίλους, τα αδέρφια μου, που με ανέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια με την υπερβολή μου, με τις εμμονές μου αλλά και την αγάπη μου και την εκτίμησή μου, τον σεβασμό μου απέναντί του. Φίλες και φίλοι θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου που με κάνατε να νιώθω όχι σημαντικός, δεν θα γίνει αυτοαναφορικός, αλλά ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας που είχε τη δυνατότητα να του ανοίγεται τη δική σας πόρτα και να τον βάζετε στο σπίτι σας», ανέφερε.

«Καλημέρα Ελλάδα για τελευταία φορά, δεν θα χαθούμε. Έχετε την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, τον σεβασμό μου. Καλημέρα Ελλάδα», σημείωσε στο φινάλε ο κ. Παπαδάκης και ξέσπασε σε κλάματα, δεχόμενος αγκαλιές και φιλιά από τους στενούς του συνεργάτες.

Οι συνάδερφοι του κ. Παπαδάκη του κάνανε δώρο έναν πίνακα με την προσωπογραφία του, που έχει δημιουργηθεί από φωτογραφίες με τα 34 χρόνια της εκπομπής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.