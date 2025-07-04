Η Τατιάνα Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ καλωσορίζει την Τατιάνα Στεφανίδου. Η καταξιωμένη δημοσιογράφος, με ευρεία εμπειρία στην τηλεόραση, στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό της, επιστρέφει στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Τη νέα τηλεοπτική σεζόν, θα παρουσιάζει μια καινοτόμα εκπομπή, που θα ανοίγει τα debate της καθημερινής ζωής.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ την υποδέχεται θερμά και της εύχεται καλή επιτυχία.

Πηγή: skai.gr

