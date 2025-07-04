Οι Oasis ξανά μαζί στη σκηνή μετά από 16 χρόνια

Δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές των Oasis συρρέουν στο Κάρντιφ, καθώς το συγκρότημα επανενώνεται στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Η πολυαναμενόμενη παγκόσμια περιοδεία 41 ημερών Oasis Live 25 αρχίζει με συναυλίες στο Principality Stadium σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο και θαυμαστές όλων των ηλικιών έχουν κατασκηνώσει έξω από το στάδιο από την Τετάρτη για να καταλάβουν τα καλύτερα σημεία.

Κάποιοι έχουν ταξιδέψει από τη Χιλή και τις ΗΠΑ και ελπίζουν ότι οι αδελφοί Γκάλαχερ θα μπορέσουν να κρατήσουν μακριά τους διαβόητους καβγάδες τους.

Ο δημοσιογράφος Νιλ Κόλινς δήλωσε στο BBC ότι η ζήτηση ήταν «αστρονομική» με περισσότερους από 14 εκατομμύρια ανθρώπους να προσπαθούν να αποκτήσουν ένα από τα μόλις 1,5 εκατομμύρια εισιτήρια στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα «μάτια όλου του κόσμου» θα είναι στραμμένα στο Κάρντιφ, με τις επιχειρήσεις να καλωσορίζουν την αύξηση των επισκεπτών.

Οι Oasis είναι ένα από τα συγκροτήματα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην βρετανική ιστορία και έχουν εμφανιστεί στο Κάρντιφ πολλές φορές, μεταξύ άλλων δύο φορές στο Millennium Stadium, όπως ήταν τότε γνωστό, το 2005 και το 2009.

Η τελευταία τους συναυλία στο Κάρντιφ ήταν τον Ιούνιο του 2009 - λίγους μήνες προτού ο Νόελ Γκάλαχερ εγκαταλείψει το ροκ συγκρότημα του Μάντσεστερ, λέγοντας ότι «απλά δεν μπορούσε να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Λίαμ ούτε μια μέρα ακόμα».

Το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος από το Μάντσεστερ Dig Out Your Soul, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2008. Ο τραγουδιστής Λίαμ Γκάλαχερ και ο μεγαλύτερος αδερφός του, κιθαρίστας και τραγουδοποιός Νόελ Γκάλαχερ, ήταν γνωστοί για τη διαμάχη τους για χρόνια, προτού σοκάρουν τον μουσικό κόσμο ανακοινώνοντας τον περασμένο Αύγουστο ότι επανενώνουν το συγκρότημά τους.

Η ανακοίνωση της επανένωσης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τα όπλα έχουν σιγήσει. Τα άστρα έχουν ευθυγραμμιστεί. Η μεγάλη αναμονή τελείωσε. Ελάτε να δείτε. Δε θα προβληθεί από την τηλεόραση». Το συγκρότημα Cast και ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ, αρχηγός των The Verve θα εμφανιστούν στη σκηνή πριν από τους Oasis.

