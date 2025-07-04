Το κλασσικό πλέον κομμάτι του καλοκαιριού "Summer in the City" - διάσημο με τη φωνή του αξεπέραστου Joe Cocker, το 1994 - κυκλοφόρησε ως σινγκλ στις ΗΠΑ στις 4 Ιουλίου 1966.

Σχεδόν αμέσως - στις 13 Αυγούστου 1966 - ανέβηκε στο Νο1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών ενώ συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 500 κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών του έγκυρου μουσικού περιοδικού Rolling Stone.

Το τραγούδι έχει συμπεριληφθεί σε δεκάδες κινηματογραφικές ταινίες τηλεοπτικές σειρές και διαφημιστικά σποτς, ενώ το έχουν ερμηνεύσει πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες και συγκροτήματα.

Ωστόσο, το Summer in the City κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από το αμερικάνικο συγκρότημα Lovin’ Spoonful.

To τραγούδι γράφτηκε από τον αδελφό του αρχηγού του συγκροτήματος Τζον Σεμπάστιαν, Μαρ, και περιέχεται στο τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος «Hums of the Lovin’ Spoonful», που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1966.

Μάλιστα, αρχικά, ο Μαρκ είχε γράψει τους στίχους του τραγουδιού ως ποίημα, σκοπεύοντας να το υποβάλει προς δημοσίευση σ' ένα λογοτεχνικό περιοδικό.

Όταν όμως (ευτυχώς) το ανακάλυψε ο αδελφός του Τζον, άλλαξε λίγο τους στίχους, το συμπεριέλαβε στον δίσκο και τα υπόλοιπα είναι ιστορία…

