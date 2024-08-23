Έλλη Κοκκίνου: Ακυρώνει κι άλλη εμφάνιση με εντολή γιατρού

Όπως έχει γίνει γνωστό η Έλλη Κοκκίνου νοσηλεύεται από την Τρίτη που επέστρεψε από την Τήνο, στο νοσοκομείο λόγω μιας λοίμωξης που έπρεπε να αντιμετωπιστεί καθώς επηρέασε άσχημα το άσθμα από το οποίο πάσχει η τραγουδίστρια.

Χθες ο γιατρός της Βασίλης Ιορδανόγλου μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, Summer's Cool είπε: «Η κυρία Κοκκίνου είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ταλαιπωρείται από μία ιογενή λοίμωξη του αναπνευστικού εδώ και μία εβδομάδα. Της έχει επηρεάσει λίγο το βρογχικό άσθμα, παίρνει αντιβιοτική αγωγή και σε λίγες ημέρες θα επιστρέψει στο σπίτι της».

Αυτές οι λίγες μέρες όμως την αναγκάζουν μετά την αναβολή της εμφάνισής της στην Αερόπολη Λακωνίας (με αναμονή για νέα ημερομηνία) να ακυρώσει την προγραμματισμένη της εμφάνιση και για το Σάββατο στη Ρόδο.

Αργά χθες το βράδυ το ανακοίνωσε η ίδια με ένα story στο προφίλ της γράφοντας:

«Αγαπημένοι μου δυστυχώς θα πρέπει να ακυρώσω και την εμφάνισή μου στη Ρόδο το Σάββατο 24/8.

Ήθελα τόσο πολύ να βρεθούμε αλλά οι εντολές του γιατρού δεν μου το επιτρέπουν. Ο αγαπημένος μου Λευτέρης Πανταζής θα είναι εκεί να σας διασκεδάσει όπως μοναδικά γνωρίζει!

Ευχαριστώ για την κατανόηση! Ελπίζω να τα πούμε σύντομα!»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.