Ελένη Χατζίδου: Καλές οι διακοπές αλλά βγήκαν τα λευκά στη ρίζα ένα δάχτυλο!

Η Ελένη Χατζίδου, ο Ετεοκλής Παύλου και η Μελίτα τους επέστυρεψαν στην Αθήνα μετά από το καταπληκτικό τους ταξίδι στις Μαλδίβες και τις οικογενειακές διακοπές στη Χαλκιδική. Πλέον ξεκινάει η προετοιμασία για την έναρξη της εκπομπής τους από Δευτέρα και τα...κεφάλια μέσα.

Και μια που είπαμε κεφάλια, αυτό ήταν και το πρόβλημα που αντιμετώπισε με την επιστροφή της η παρουσιάστρια. Διαπίστωσε πως μέσα σε 15 μέρες είχε βγει -το λες και πολύ- η ρίζα με τα λευκά της στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenoly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.