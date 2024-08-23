Λογαριασμός
Ελένη Χατζίδου: Καλές οι διακοπές αλλά βγήκαν τα λευκά στη ρίζα ένα δάχτυλο!

Ημέρα beauté η χθεσινή για όλη την οικογένεια

Η Ελένη Χατζίδου, ο Ετεοκλής Παύλου και η Μελίτα τους επέστυρεψαν στην Αθήνα μετά από το καταπληκτικό τους ταξίδι στις Μαλδίβες και τις οικογενειακές διακοπές στη Χαλκιδική. Πλέον ξεκινάει η προετοιμασία για την έναρξη της εκπομπής τους από Δευτέρα και τα...κεφάλια μέσα.

Και μια που είπαμε κεφάλια, αυτό ήταν και το πρόβλημα που αντιμετώπισε με την επιστροφή της η παρουσιάστρια. Διαπίστωσε πως μέσα σε 15 μέρες είχε βγει -το λες και πολύ- η ρίζα με τα λευκά της στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού.

